Solo el Gran Wyoming podría sentenciar a Ayuso de esta manera en ‘El Intermedio’

Isabel Díaz Ayuso sigue en el centro del huracán tras su defensa a su pareja después de salir a la luz el supuesto fraude fiscal de su novio. Y El Gran Wyoming en ‘El intermedio’ no dudaba en responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid con su particular ironía tras escuchar sus últimas declaraciones sobre este asunto.

«Lo que está pasando es que se están usando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo», llegaba a denunciar Isabel Díaz Ayuso al hablar del caso que afecta a su pareja.

«A ver, eso es chavista y proetarra«, soltaba de primeras El Gran Wyoming. «Sí, todo el aparato del Estado está en la trama», añadía el presentador de La Sexta con ironía. «La Fiscalía, Hacienda, Renfe, la Secretaría de Estado de Pesca e, incluso, el IMSERSO, que seguro que también está en el ajo porque la quieren jubilar», proseguía comentando.

Además, el showman no dudaba en poner de relieve que todos se han puesto de acuerdo para acabar con ella. «Todos se han confabulado para acabar con la carrera de Ayuso persiguiendo de manera impecable a un particular, un particular que comparte vida y casoplón de un millón de pavos con ella, pero particular al fin y al cabo», recalcaba Wyoming.

‘El intermedio’ le dedica una canción al novio de Ayuso

Tras ello, El Gran Wyoming daba paso a su compañero Dani Mateo que «como niño o cuarentón de mirada ingenua» expusiera qué se dice en los colegios sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y el colaborador y presentador de ‘Zapeando’ daba paso a la canción que le ha dedicado el espacio de La Sexta al novio de la presidenta madrileña.

«El novio de Ayuso es particular, cuando hay virus se forra como el que más. Fórrate y vuélvete a forrar, que hasta un Maserati te vas a comprar», se atrevía a cantar Dani Mateo en ‘El intermedio’.