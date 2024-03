Netflix hace desaparecer todas estas series y películas de su catálogo en abril

Netflix tiene uno de los catálogos más impresionantes de las plataformas de streaming. Eso no le puede sorprender a nadie a estas alturas, ¿verdad? Tienen prácticamente de todo. Por eso muchas veces nos tiramos más tiempo buscando la película o serie perfecta para ver, que viendo el contenido que finalmente elegimos. Y seamos sinceros, muchas veces ni siquiera acabamos viendo algo, ya que acabamos agotados de tantísimo contenido. Pero obviamente no es algo que pueda mantenerse mucho en el tiempo, porque para que crezca el catálogo, hay cosas que tienen que desaparecer. Es ley de vida. Es ley de streaming.

No es la primera vez que os recopilamos todo el contenido que abandona el catálogo de Netflix durante un mes, y creednos que tampoco será la última. Siempre está bien saber la fecha límite para varias de nuestras películas favoritas. Y si no las tienes en formato físico, será mejor que te des prisa para verlas en Netflix. La plataforma además tiene un pequeño truco y es que, si entras en cualquiera de los títulos que te compartimos a continuación, verás un aviso en el que se puede leer «nos deja pronto» y la fecha correspondiente. Así al menos estaremos al tanto para que no nos pille el toro, aunque hay que admitir que siempre nos pilla. Somos humanos.

Clásicos que nos dejan

Entre el contenido que desaparecerá de Netflix en abril, encontramos obras maestras como ‘Scarface’ o ‘Heat’, ambas con Al Pacino. Pero también grandes sagas de comedia como ‘Scary Movie’ (aunque se mantiene ‘Scary Movie 5’) o ‘Niños Grandes’, con Adam Sandler. Hay algunas de estas películas que, de todos modos, seguirán disponibles en otras plataformas. Como por ejemplo, las mencionadas de ‘Scary Movie’, que las podemos encontrar en SkyShowtime.

Otro de esos abandonos que duelen es el de ‘Spider-Man: No Way Home’, tanto la versión estrenada en cines como la extendida. ¿Cómo nos hacen esto? No te lo perdonaré jamás, Netflix. Y en al apartado serie, nos abandona también un clásico de culto como es ‘Community’. O alguna temporada de ‘Las Kardashian’ de RuPaul Drag Race.

Películas que desaparecerán de Netflix en abril

Irrational Man (31 de marzo)

Tina (31 de marzo)

Sleepers (31 de marzo)

Rush (31 de marzo)

Rango (31 de marzo)

Project X (31 de marzo)

Ouija (31 de marzo)

Noé (31 de marzo)

Norbit (31 de marzo)

Mi Chica (31 de marzo)

Niños Grandes (31 de marzo)

Niños Grandes 2 (31 de marzo)

Líbranos del mal (31 de marzo)

Locos por el surf 2 (31 de marzo)

La verdad duele (31 de marzo)

La sombra del reino (31 de marzo)

Hostel 2 (31 de marzo)

Heat (31 de marzo)

Hacia rutas salvajes (31 de marzo)

Scarface (31 de marzo)

Habitación en Roma (31 de marzo)

Colegas en el bosque: una aventura de miedo (31 de marzo)

Los Ángeles de Charlie (31 de marzo)

Muchos hijos, un mono y un castillo (1 de abril)

Day of the dead: bloodline (4 de abril)

Spider-man: No way Home (5 de abril)

Spider-man: No way Home (versión extendida) (5 de abril)

Hora punta (5 de abril)

Hora punta 2 (5 de abril)

Steve y la liga de los monstruos (5 de abril)

Todo o nada (6 de abril)

Geostorm (6 de abril)

Al final del camino (7 de abril)

Géminis (9 de abril)

El hombre invisible (9 de abril)

Harriet: en busca de a libertad (9 de abril)

The way back (10 de abril)

Spy Kids (11 de abril)

Spy Kids 2: la isla de los sueños perdidos (11 de abril)

Spy Kids 3: game over (11 de abril)

Scream (12 de abril)

Red de mentiras (13 de abril)

Scary movie (13 de abril)

Scary movie 2 (13 de abril)

Scary movie 3 (13 de abril)

Troya (13 de abril)

Cinema Paradiso (13 de abril)

Clemency (13 de abril)

Los cronocrímenes (13 de abril)

La Máscara 2 (19 de abril)

Annabelle (19 de abril)

Tenet (21 de abril)

El que se enamora, pierde (24 de abril)

You should have left (26 de abril)

Polar Express (27 de abril)

Jack el cazagigantes (30 de abril)

Series que desaparecerán de Netflix en abril

Community (31 de marzo)

RuPaul’s Drag Race: ¡Desatadas! Temporada 12 (2 de abril)

La bendición del oficial del cielo (8 de abril)

Las Kardashian Temporada 13 (13 de abril)

Mujeres ricas de Beverly Hills Temporada 8 (13 de abril)

RuPaul Reinas del Drag: Especial famoseo (24 de abril)