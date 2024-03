La Sexta decide cancelar ‘La Roca’ por sorpresa y esta es la oferta que le reemplaza

Nuria Roca no se pondrá al frente de ‘La Roca’ este domingo 31 de marzo. LaSexta ha decidido no emitir una nueva entrega del programa vespertino y, en su lugar, la cadena apostará por una doble sesión de cine, antes de laSexta Noticias a las 20h.

El motivo por el que la cadena de Atresmedia ha cancelado la emisión del programa no es otro que la Semana Santa. Y es que son fechas en las que el consumo televisivo cae drásticamente, y no quieren que ‘La Roca’ se vea afectado. Lo contrario que sucede con ‘Fiesta’, en Telecinco, que no solo se ha emitido, como es habitual, el sábado y el domingo, sino también el Viernes Santo.

Cada domingo y a lo largo de cuatro horas y media, Nuria Roca y sus colaboradores debaten sobre diversos temas de actualidad, además de contar en el plató con rostros conocidos de diferentes ámbitos. Junto a la presentadora están los tertulianos habituales del programa, Juan del Val, Gonzalo Miró, Sara Ramos, Tania Sánchez, Antonio Naranjo, Pilar Vidal, Carmen Lomana o Nacho García.

La Sexta sustituirá ‘La Roca’ por una doble sesión de cine

Este Domingo de Resurrección, sin embargo, la cadena ha decidido sustituir ‘La Roca’ por la película ‘Gran Torino’ a las 15:30h. A continuación, a las 17:45h se emitirá ‘Richard Jewell’. Así, los espectadores de LaSexta podrán disfrutar de una doble sesión de cine. Aunque tendrá que competir con las películas que emitan TVE, Antena 3 y Cuatro. Tan solo Telecinco marcará la diferencia con el magacín presentado por Emma García.

No es de extrañar que LaSexta quiera proteger el programa de Nuria Roca, puesto que las audiencias no son precisamente buenas. El pasado domingo, el espacio marcó un paupérrimo 4,6% de share con apenas 436.000 espectadores. De esta forma, ‘La Roca’ fue la quinta opción de la tarde, muy por debajo del ‘Multicine’ de Antena 3 (10,7%), ‘Fiesta’ en Telecinco (9,6%), ‘Sesión de Tarde’ en La 1 (7,8%) y ‘Home Cinema’ en Cuatro (5,8%).