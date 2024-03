Iñaki López usa estos cuatro contundentes calificativos para definir a Jorge Javier Vázquez

Hace más de una década que Iñaki López es uno de los presentadores estrella de laSexta. Primero como conductor de ‘laSexta Noche’, donde tuvo que lidiar con tertulianos de lo más polémicos, y, actualmente, en ‘Más Vale Tarde’, programa que presenta junto a Cristina Pardo, con la que hace un tándem excelente.

Sin embargo, su vinculación con Atresmedia aumentará en breve, puesto que ya ha grabado ‘López y Leal contra el canal’, un formato de entretenimiento en el que competirá con Roberto Leal y contra su misma cadena. Sobre el presentador de ‘Pasapalabra’, el comunicador vasco reconoce que «Roberto se china mucho cuando pierde».

Iñaki López ha concedido una entrevista a Vertele en la que hace balance de su trayectoria en laSexta y en donde aclara cómo es su verdadera relación con Cristina Pardo. Incluso habla de su pareja, Andrea Ropero, con la que comparte cadena, puesto que ella es una de las reporteras de ‘El Intermedio’.

Iñaki López sobre Cristina Pardo: «Tiene un gran sentido del humor»

Cristina Pardo e Iñaki López en ‘Más vale tarde’.

«Trabajar conmigo requiere de una gran paciencia», empieza reconociendo. Ya que se define como «disperso y muy despistado, y Cristina Pardo tiene que estar ahí todos los días. Requiere tener una gran paciencia como Cristina, e incluso cierto desafecto por el peligro. Cristina siempre está muy atenta a la escaleta porque yo enseguida me despisto y me disperso. Y de alguna manera ella es también el vínculo porque tenemos una escaleta que cumplir y una serie de temas que cubrir, y hay que hacerlos todos. Pero por lo general nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, y este programa nos permite tener muchos momentos de complicidad. Además ella tiene un gran sentido del humor», asegura”.

Sobre cómo es convivir con una pareja que trabaja en lo mismo que él, Iñaki López reconoce que «cada uno tiene su forma de trabajar». «Somos una pareja absolutamente normal, con nuestros problemas, parabienes, cambios de parecer y discusiones. Lo natural, para mí, es expresarse con naturalidad y compartir cosas con el público que al final tampoco pertenecen tanto a la intimidad, sino que forman parte de nuestro día a día», añade sobre su relación con Andrea Ropero.

El presentador se refiere así a Jorge Javier Vázquez

A la pregunta de si hay algún formato que le gustaría presentar especialmente en televisión, el comunicador confiesa que hay «presentadores que me parecen fabulosos. Yo siempre he sido un tremendo admirador de Wyoming, que me parece uno de los mejores comunicadores de la historia de este país». Otro presentador al que no duda en halagar es a Jorge Javier Vázquez, al que describe con cuatro rotundos calificativos: «Me parece fenomenal, inteligente, rapidísimo, que controla de maravilla el plató«.

«Roberto Leal me parece el futuro de la comunicación en la tele… Para mí hay muchísimos. Pero nunca he pensando en un programa perfecto, porque me gusta ir picando, saltando cosas, ir aprendiendo, y que cada programa que voy cogiendo me divierta y me guste. Me gusta disfrutar y ser feliz en el trabajo. Porque si soy feliz trabajo a gusto, me río, disfruto, y creo que en casa se transmite y la gente lo nota. Creo que si yo me lo estoy pasando bien, hay más posibilidad de que el que me ve desde casa se lo pase bien», sentencia.