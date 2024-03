Helena Resano actualiza su estado de salud tras desaparecer de ‘La Sexta Noticias’

Hace unos días Helena Resano hizo saltar todas las alarmas al publicar en sus redes sociales una fotografía desde la cama del hospital en el que se encontraba ingresada desde el pasado lunes. Ahora, la presentadora de la edición de mediodía de ‘La Sexta Noticias’ ha dato todos los detalles sobre el problema que le llevó a urgencias.

En estos momentos, la periodista continúa ingresada recibiendo tratamiento. Desde allí no ha dejado de trabajar, y este viernes en su columna de ‘infoLibre’ ha explicado con pelos y señales cómo ocurrió todo. «El domingo mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo», ha empezado explicando. En un primer momento pensó que se trataba de un simple pinzamiento, por lo que prefirió no acudir al hospital y esperar a que se le pasara.

«Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva», pensó Helena Resano. Sin embargo el problema fue a más hasta que el lunes, cuando se despertó, pese a haber tomado un relajante muscular, la parálisis fue en aumento. Ya en el hospital, empezó a afectarle también a la otra pierna, lo que la generó, como es lógico, una enorme preocupación.

Helena Resano aún no tiene un diagnóstico

Ya en el centro médico, la periodista comenzó «una interminable ronda de pruebas de todo tipo, de entrar y salir en esos tubos angustiosos. De verme todo lo que pasaba en esa columna, en esa cabeza. Y de pasar miedo. Lo admito». Y es que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que «lo que más valía, mi salud, la había dejado de lado. Que toda la angustia que tenía porque los compromisos de la semana se empezaban a tambalear no importaba. No podría hacer nada si no estaba bien».

Pese a todas las pruebas realizadas, Helena Resano continúa sin tener un diagnóstico. «Los médicos no han dejado de buscar respuestas. Están encontrando el camino de la recuperación», asegura la periodista, que tendrá que ponerse en manos de un rehabilitador.

Además, la presentadora de La Sexta ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos en los últimos días. Tanto de compañeros y amigos de profesión, como de seguidores anónimos. Ahora lo único que le debe importar es su salud y centrarse en su recuperación. Lo demás puede esperar.