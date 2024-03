Chayo Mohedano dice ‘basta’ tras la detención de Antonio Tejado: «No lo voy a permitir»

Desde que Antonio Tejado fuera detenido y entrara en prisión por su supuesta implicación en el asalto con violencia en casa de su tía, María del Monte, su expareja, Chayo Mohedano, había optado por guardar silencio. Hasta ahora.

El exconcursante de ‘GH Dúo’ y ‘Supervivientes’ se enfrenta a los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas. Aunque él insiste en que es inocente de todos los cargos que se le imputan.

Muchos son los rostros conocidos, así como amigos y familiares de Antonio Tejado que se han pronunciado sobre el tema. Sin embargo, su expareja y madre de su primer hijo, Chayo Mohedano, se había mantenido en silencio. Tan solo alzó la voz para denunciar que todos esos periodistas que en su momento la cuestionaron, ahora contactaban con ella para conocer su opinión sobre la detención de su ex.

Ahora, un mes después de la entrada en prisión del sobrino de María del Monte, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha roto su silencio. La cantante ha asegurado que su hijo mayor, que ahora tiene 16 años, está al tanto de todo lo que ella pasó al lado de su padre, y de todo el sufrimiento que le causó.

Chayo Mohedano rompe su silencio

A través de sus redes sociales, Chayo Mohedano comienza poniendo el foco, una vez más, en los medios de comunicación: «Hay gente que me ha pedido perdón. Ningún periodista ni colaborador lo ha hecho». Y es que la sobrina de Rocío Jurado se ha mostrado muy molesta por las críticas que ha recibido en los últimos días tras publicar en redes sociales unas imágenes de su hijo Antonio.

Algunos usuarios le han llegado a acusar de intentar provocar a su expareja e incluso de ejercer violencia vicaria contra él. Unas acusaciones que han hecho estallar a Chayo Mohedano: «Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi (hijo) mayor sabe la verdad de todo, y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi (hijo) mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco».

El pasado viernes, 15 de marzo, Antonio Tejado se desplazó a dependencias judiciales para dar su versión sobre los presuntos delitos que se le imputan. Como era de esperar, el excolaborador televisivo defendió su inocencia: «Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver», dijo ante el juez.

Según adelantó ‘El Diario de Sevilla’, el andaluz reconoció no entender «por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener», aseguró.