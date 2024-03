Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo 17 con un asesinato y otra vida en peligro

Antena 3 continúa emitiendo la tercera temporada de ‘Secretos de familia‘ y ofrecerá este domingo el undécimo episodio la nueva temporada de la serie turca que sigue haciéndose un hueco en el último prime time de la semana.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, pudimos viajar al pasado de Ceylin cuando ella y Engin ayudaron a una amiga suya que se había quedado embarazada de un importante empresario. Esa joven no podía hacerse cargo del bebé y se lo dejó a sus amigos.

La intención de Ceylin y Engin era hacer entrar en razón a la chica, pero la policía la detuvo después de haber empujado al vacío y provocado la muerte del padre de su hija. Gracias a explicarle esta historia a Ilgaz, Ceylin y él se dieron cuenta de que pudieron conocerse mucho antes de lo que imaginaban. Por aquel entonces, el fiscal Kaya investigó ese caso junto con Eren.

Por otro lado, Elif le dio un susto de muerte a su padre apuntándole con una pistola que había encontrado en su jardín. Osman tuvo que disimular su miedo y su nerviosismo diciéndole a su hija que se trataba de un regalo para Can. Por si no fuera poco con el susto que se llevó al ver a la pequeña Elif con una pistola en el jardín, Osman se encontró en ese mismo lugar un cadáver enterrado Su nueva mascota lo había descubierto y todo a punta a que se trata de Can, su socio, al que Kadir mató delante suya.

Por último, Ceylin se reencontró con Tulin, su compañera de la universidad con la que tenía una cuenta pendiente. La joven Erguvan se quedó de piedra cuando su amiga le dijo que Yekta le había contado que su hija estaba muerta, cuando eso no era cierto. Justo en ese momento, a Tulin se faltó la respiración y Ceylin comenzó a pedir ayuda

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 17 de marzo a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 74 de ‘Secretos de familia’:

Mientras Ceylin teme por la vida de Tülin, Ilgaz recibe uno de los mayores regalos de su vida y es que por fin la pequeña Mercan le ha llamado papá por primera vez desde que volvió a casa tras el secuestro.

Ceylin consiguió encontrar a su amiga de la universidad con la que le unía un secreto del pasado, pero se quedó de piedra cuando su amiga le dijo que Yekta le había contado que su hija estaba muerta y eso no era cierto. Tras descubrir la verdad, Tülin empezó a ahogarse.

Ilgaz empieza a atar cabos y descubre que Tülin, la compañera de universidad de Ceylin, no murió de forma accidental si no que fue asesinada. Con la ayuda de la policía, sigue investigando y descubre que este crimen está relacionado con otros asesinatos en los que las víctimas eran donantes de órganos.

Así, llegan a la conclusión que un conductor de ambulancia es el principal sospechoso de todos estos crímenes y que ese hombre está en el despacho de Ceylin, que se encuentra con la pequeña Mercan. Cuando Ilgaz las intenta avisar ya es demasiado tarde. Las dos se encuentran encerradas y una pistola apunta a Yekta.

Por su parte, Osman se deshace del cuerpo de Can con la ayuda de Yekta. Además, se ve obligado a vender su casa para saldar la deuda con Kadir.