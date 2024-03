Arantxa del Sol arrea un ‘guantazo’ a Carmen Borrego y le deja por los suelos en ‘Supervivientes’

Carmen Borrego suma un nuevo frente en ‘Supervivientes 2024‘ con motivo de su nueva guerra con Arantxa del Sol. A pesar de comenzar el reality unidas, la relación entre las dos ha terminado resquebrajándose. De hecho, la menor de Las Campos no ha dudado en poner en duda su relación con la veterana presentadora en un conflicto marcado por los reproches y golpes bajos.

Todo ha comenzado con la crítica de Arantxa del Sol a las quejas y broncas ocasionadas por Carmen: «De verdad, empezar por la mañana para discutir… Hay que hacer cuencos ya con mala leche». «No, no se ha dicho con mala leche. Con mala leche hablas tú todo el día«, le ha soltado Carmen. «Habló, la que está… vamos», le ha respondido Arantxa. «Yo no voy a hacer nada de buen rollo con todo el mundo y luego las clavo por la espalda. Yo voy de frente», ha vuelto a incidir Carmen ante lo que Arantxa ha replicado: «¿Que yo las clavo por la espalda? Lo que soy es muy observadora».

«(Arantxa) es una cínica y va de la alta sociedad y de repente se ha visto en un reality y ha dicho ‘Qué horror, cómo estoy yo en este sitio con lo que yo soy para el mundo’. Anda y vete», ha comentado Carmen en solitario al igual que ha soltado: «Ayer en un momento dado te dije «tú que eres mi amiga» y dijiste «¿yo? ¿tu amiga? como diciendo ‘qué horror'». «No, no. No dije eso. No manipulemos las palabras. Tú a mi no me conoces. Yo a ti sí que te he visto un poquito más, no te equivoques», le ha advertido Del Sol. A posteriori y a solas, Carmen volvía a atacarla asegurando: «De Arantxa no voy a hablar porque ya estoy harta de hacer el programa a Arantxa, que se lo haga ella».

Al ver estas declaraciones, Arantxa del Sol ha espetado en directo con cierta sorna: «La que las clava por la espalda, ¿no?». «Muchas cosas las he dicho a la cara y otras en los totales donde no hay gente. Con mis compañeros, ahí hemos hablado todos. Tú estás cuando quieres, no estás cuando quieres», ha comentado Borrego a lo que Arantxa le ha arreado: «Hombre claro». «En el grupo estoy siempre, tú vienes y vas«, le ha afeado.

«¡Qué bajo es tu estilo!»: Arantxa del Sol tritura a Carmen Borrego

Lejos de quedarse callada, Carmen Borrego ha dado a conocer la verdadera cara de Arantxa del Sol en el concurso: «A ti te molesta todo lo que hacemos los demás y dices que te ves en un sitio en el que no te hallas. Eso no estoy mintiendo». «Y tú», ha reaccionado la principal aludida. «Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en este programa que para eso me pagan», se ha defendido Carmen.

Aprovechando esta intervención, Arantxa del Sol le ha devuelto el ataque con un demoledor guantazo sin manos que ha dejado muda a la Borrego: «Meter cizaña e ir por la espalda atacando a los demás. ¡Qué bajo es tu estilo! No puede ser más bajo y más sucio«. «Yo contigo no puedo porque eres lo más y yo lo menos, pero te voy a decir una cosa; que no me importa porque estoy aquí a mucha honra y haciendo el trabajo que tengo que hacer. Y en el grupo con todos mis compañeros, que ninguno de ellos ha dicho nunca nada malo de mi», ha concluido Carmen.

Tras una pausa publicitaria, Arantxa del Sol ha proseguido cargando contra Carmen: «A cuadros. Yo la oía en bajini siempre como decía «traidora, traidora», pero ahora ha salido la traidora de verdad. Lo último que me esperaba oír es eso después de los días que llevamos aquí. He sido bastante ilusa». «Me contestas bastante mal a mí y al resto del equipo les contestas mal y en ese momento yo cambio de opinión. No traiciono, yo cambio de opinión», se ha defendido Carmen al tiempo que ha asegurado que el resto de compañeros también están en alerta con los cambios de actitud de Arantxa.