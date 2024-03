Amazon Prime Video fulmina todas estas series y películas de su catálogo desde abril

Preparad papel y lápiz (o guardad este artículo como favorito, lo mismo me da que me da lo mismo) para apuntar la sangría absoluta que va a llevar a cabo Prime Video en su catálogo. Junto con Filmin y Netflix, es la plataforma con un catálogo más amplio de todos los servicios de streaming. Y a diferencia de Netflix, entre su contenido podemos encontrar aún mucho cine clásico, aunque no tanto como en otros sitios como Filmin o Movistar Plus+. Generalmente si tienes dudas de dónde está esa película que tanto tiempo llevas sin ver, la respuesta siempre es Amazon Prime Video. Pero ojo, que quizá ya no tengamos tanta suerte. Porque este mes de abril, va a desaparecer mucho. Y cuando decimos mucho, queremos decir mucho. En mayúsculas.

Por ejemplo, para los amantes del terror con toques de gore, tenemos una mala noticia. Toda la saga de ‘Saw’ dejará de estar disponible en Amazon Prime Video desde el próximo 8 de abril. Aunque por suerte podremos seguir encontrándola en Movistar Plus+. Clásicos modernos como ‘Men In Black’ (toda la saga), ‘Showgirls’ o ‘Al filo del mañana’, también desaparecerán este mes de abril.

Las pocas películas que quedaban de DC en la plataforma, también se van (ya que todas están disponibles en HBO MAX). Así que últimos días para ver el Batman de Christopher Nolan o el de Ben Affleck. Incluso una película tan reciente como ‘Hasta los huesos’, de Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet, también desaparece del catálogo de Amazon Prime Video. Y sí, esa no la podemos encontrar gratis en ninguna otra plataforma. Lo malo de no tener el formato físico, es que nos enfrentamos a estos dilemas.

En el terreno de series, la sangría no es para tanto, aunque nos abandonan algunas temporadas de ‘El ala oeste de La Casa Blanca’ o ‘Fringe’. Pero no saltan tanto las alarmas como con las películas. A continuación, os dejamos una lista con todo el contenido que se va, y cuál es su fecha límite.

Películas que desaparecen en abril en Amazon Prime Video

31 de marzo

Adorable seductor

All cheerleaders die

Alone

Annie Hall

Asher

Badland

Buscando un final feliz

Cinema Paradiso

Ciudad de Dios

Color out of space

Conexión Marbella

Corazones de acero

Cosas de tíos

Cowboy de medianoche

Destroyer. Una mujer herida

Django desencadenaco

El cabo del miedo

El guerrero americano

El hijo de la Pantera Rosa

El infiel

El retorno de la Pantera Rosa

Encubridora

Feliz Navidad, Mr. Lawrence

Fellini 8 1/2

Ghostland

Hacia rutas salvajes

High life

La pantera rosa

La amante del teniente francés

La familia que tú eliges

La furia de los siete magníficos

La maldición de la pantera rosa

La pantera rosa ataca de nuevo

La venganza de Jane

La venganza de la pantera rosa

Ludwig. Luis II de Baviera

Men in Black

Men in Black II

Men in Black 3

Los hombres de negro ya no salvarán al mundo en Prime Video.

Network, un mundo implacable

Paris, Texas

Pequeñas mentiras para estar juntos

Showgirls

Sin tiempo para amar

Su mejor historia

Suspiria

The Equalizer: el protector

Tira a mamá del tren

Tras la pista de la pantera rosa

Truman Capote

Verano del 84

Wild Bill

2 de abril

Date el piro, vampiro

Nadia, mariposa

Trayecto infernal

3 de abril

Midway

Pequeño país

4 de abril

Confiesa, Fletch

6 de abil

Cat’s meow

8 de abril

Arturo y Merlín

Bad Samaritan

Caza al asesino

Diré tu nombre

El doctor T y las mujeres

El amor y otras cosas imposibles

El corredor del terror

El intruso

El verano de sus vidas

Eternal

Femme Fatale

Halloween 2

Halloween III: el día de la bruja

Halloween 4: el regreso de Michael Myers

I love dogs

Infiltrada

La huida

La joven de la perla

La noche de los muertos vivientes

Las nuevas aventuras de Aladino

Mr. Holmes

Más fuerte

Operación E

Saw

Saw 2

Saw 3

Jigsaw tendrá que buscarse otra plataforma para hacer de las suyas.

Saw 4

Saw 5

Saw 6

Saw 7

Saw 8

Silvio (y los otros)

Suburbicon

Glorias

Un pequeño caos

10 de abril

The Way Back

12 de abril

Guava Island

13 de abril

Contagio

Cuestión de justicia

El jilguero

Escuadrón Suicida

Interstellar

Noche de juegos

Detective Pikachu

Salvando almas

Soy Leyenda

Step Up

Step Up 2

Step UP 3

Step Up All In

Superman Returns

The Town: Ciudad de ladrones

14 de abril

10.000 A.C.

300

88

Ace Ventura: Operación África

Espía por error

Al filo del mañana

Algo para recordar

Aline

American History X

Annabelle vuelve a casa

Aquaman

Baby Driver

Bad teacher

Batman Begins

Batman vs. Superman

Blinded by the light

Cadáver

Capitán Phillips

Click!

Contagio en alta mar

Cosmoball

Crazy rich asians

Locos, millonarios… y ahora sin casa.

Cuadrilla de los 11

Destino final

Dick y Jane: ladrones de risa

Dios mío, ¿pero qué hemos hecho… ahora?

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

Doctor Zhivago

Dunkirk

Ejecutivo agresivo

El hombre de acero

El bosque de los suicidios

El caballero oscuro

El caballero oscuro: la leyenda renace

El chicano

El contable

El escándalo Ted Kennedy

El hombre que mató a Hitler y después al Bigfoot

El libro de Eli

El médico de Budapest

El oficial y el espía

El secreto de Sinchanee

Ellas dan el golpe

En la línea de fuego

En la universidad

Encuentros en la oscuridad

Ghost Rider

Godzilla (2014)

Gravity

Sandra Bullock ya no tiene plataforma a la que volver.

Historias de Filadelfia

Jerry Maguire

Juegos perveros

Julie y Julia

Katmandú

La cruda realidad

La gran mentira

La llorona

La pareja del año

La habitación del pánico

La importancia de llamarse Oscar Wilde

La momia

La monja

La mujer del infierno

La pequeña tienda de los horrores

Las brujas de Eastwick

Las chicas de Manson

Life: Vida

Lizzie

Los misteriosos asesinatos de Limehouse

Los profesores de Saint Denis

Mamá y papá

Mensaje en una botella

Midnight Special

Misión Posible

Más allá de la vida

Más allá de los dos minutos infinitos

Nightmare cinema

North Hollywood

Nuevo orden

Papá Canguro

Percy

Prácticamente magia

Nuestras brujas favoritas también desaparecen.

Regreso a Hope Gap

Rey Arturo: la leyenda de Excálibur

Risky Business

Rápida y Mortal

S.W.A.T.

S.W.A.T. Unidad Especial

Santa Claus y Cía.

Se nos ha ido de las manos

Searching

Senderos de honor

Shirley

Sicario: el día dle soldado

Snowman Trek

The Bad Guys

The disaster artist

The jack in the box

To be someone

Truco o trato

Un amor salvaje

Una relación abierta

Uno más de la familia

XXX

19 de abril

Hasta los huesos

20 de abril

Hombres de acero

22 de abril

Tenet

23 de abril

Una navidad a medida

25 de abril

Barbarian

Casablanca

Furia de titanes

No sos vos, soy yo

28 de abril

Origen

29 de abril

Un espíritu burlón

Series que desaparecen en abril de la plataforma

31 de marzo

72 Horas True Crime Temporada 1

Asesinos Temporada 1

Merlí Temporada 2

Secretos de un matrimonio Temporada 1

2 de abril

Ambición Temporada 3

3 de abril

Ley y Orden Temporada 7

El inocente Temporada 1

4 de abril

La caída del Imperio Temporada 1

5 de abril

Ambición Temporada 1

El informante Temporada 1

6 de abril

Desaparecidos Temporada 3

Re:Creadores Temporada 1

13 de abril

El ala oeste de La Casa Blanca Temporada 7

14 de abril

Anna Bolena Temporada 1

Counterpart Temporada 1

Daños y prejuicios Temporada 1

Entre clientes Temporada 1

Fringe Temporada 1

Gossip Girl Temporada 5

Helix Temporada 1

L.A.’S Finest Temporada 1

Louder Milk Temporada 1

Matrimonio con hijos Temporada 1

Mr. Mercedes Temporada 1

Start Up Temporada 1

The Originals Temporada 1

Los Tudor Temporada 1

El ala oeste de La Casa Blanca Temporada 1

Urgencias Temporada

21 de abril

Sol negro temporada 1

29 de abril