Al descubierto la verdadera razón por la que Jesulín de Ubrique ha rechazado ir a ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2024’ ya ha arrancado en Telecinco con un casting de lujo encabezado por nombres como Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr., Pedro García Aguado y Arkano, entre otros. Y a ellos se podría haber sumado otro rostro muy famoso si hubiera aceptado la propuesta para participar. Hablamos de Jesulín de Ubrique.

Durante años se ha rumoreado con el fichaje de Jesulín de Ubrique por el reality de aventuras. Y este año su participación podría estar más cerca de haberse producido pues con el fin de ‘Sálvame’ y la no presencia de Belén Esteban en la cadena se cumpliría algunas de las condiciones por la que el torero siempre había dicho que no a tirarse del helicóptero.

No obstante, parece que sigue habiendo algunos obstáculos para que Jesulín de Ubrique se atreva a vivir la aventura de participar en ‘Supervivientes’. Así, según avanza Jesús Manuel Ruiz en EsDiario, el marido de María José Campanario recibió una oferta de Telecinco y Cuarzo Producciones para fichar por el reality pero la rechazó por dos motivos de peso.

Por un lado, Jesulín no quiere alejarse de su familia, su mujer y su hijo pequeño durante tanto tiempo. Y es que aunque el pasado otoño concursó en ‘MasterChef Celebrity’, ahí pese a que están viajando pueden seguir viviendo en sus casas mientras que para el reality de Telecinco estaría en Honduras durante tres meses.

Y por otro lado, otra de las condiciones que pondría Jesulín de Ubrique para aceptar ir a ‘Supervivientes’ es que Jorge Javier Vázquez no sea el presentador. Después de que la cadena prescindiera del catalán para conducir ‘GH VIP’ y ‘GH DÚO’ estaba la duda de si Jorge Javier seguiría al frente de ‘Supervivientes’ o no. Al saber que el catalán seguiría en el reality, Jesús Janeiro no lo dudó, mientras él sea el presentador él no concursará.

No obstante, que por ahora Jesulín de Ubrique haya rechazado participar en ‘Supervivientes 2024’ no significa que el torero no pueda terminar aceptando y se tire del helicóptero en futuras ediciones. Y es que tras participar en ‘El desafío’ y ‘MasterChef Celebrity’, al diestro ya solo le quedaría su salto a un reality como ‘Supervivientes’