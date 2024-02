‘Supervivientes 2024’ confirma a Pedro García Aguado, fichaje sorpresa del casting

‘Supervivientes 2024’ ha anunciado al undécimo concursante que pondrá rumbo a Honduras y que se unirá a la expedición de robinsones que vivirá la aventura más extrema de sus vidas. Se trata de Pedro García Aguado, un nombre muy sorprendente que no había entrado en las quinielas.

Campeón del mundo de waterpolo, presentador de televisión y educador parental, decide sumar la aventura de ‘Supervivientes’ a su currículum. Se añade a una lista formada por nombres muy conocidos como Carmen Borrego, Rocío Madrid, Ángel Cristo, Arkano o Arantxa del Sol.

En su vídeo de presentación, Pedro García Aguado ha asegurado que va a ‘Supervivientes 2024’ dispuesto a dejarse descubrir de verdad y darlo todo: “A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora, sí me vais a conocer de verdad”.

Quién es Pedro García Aguado, confirmado de ‘Supervivientes’

El hombre que está a punto de saltar del helicóptero de ‘Supervivientes’ es un rostro muy conocido del mundo de la televisión y el deporte, que tiene una amplia trayectoria a sus espaldas en la disciplina del waterpolo.

A lo largo de su carrera deportiva, Pedro García Aguado ha ganado múltiples premios, entre los que destacan la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y la de oro, en los de Atlanta en 1996. Además, en 2001 fue elegido el mejor jugador de la liga española de waterpolo.

En Mediaset España logró muchísima popularidad gracias a su participación en el programa ‘Hermano Mayor’, donde ejerció de presentador y coach de muchos adolescentes con problemas familiares desde 2009 hasta 2015.

En televisión, también lo vimos participar en otros programas como ‘El campamento’, ‘En la caja’, ‘Así es la vida’, ‘La última noche’ o, su trabajo más reciente, ‘GH VIP 8’, reality show en el que estuvo conviviendo durante una semana en calidad de ‘infiltrado’.