Sandra Barneda impone esta línea roja con Avilés en ‘Así es la vida’, «por ética personal»

Desde hace semanas se habla de una posible crisis entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Una crisis que tanto él como ella en ‘El Hormiguero’ se han dedicado a desmentir. Sin embargo, este viernes en ‘Así es la vida’ insistían en que hay una crisis entre ellos y José Antonio Avilés dejaba caer que se saben cosas que no se cuentan y Sandra Barneda le frenaba en seco.

Y es que este viernes en ‘Así es la vida‘ algunos colaboradores como Gema Fernández, Antonio Montero o el propio José Antonio Avilés cuestionaban que Tamara Falcó se esconda o niegue cosas a través de su programa pero luego de exclusivas o utilice estos asuntos para reaparecer en actos para vender alguno de los productos que ella patrocina.

Después de que Antonio Montero aseverara que quizás Tamara Falcó se había enfadado con la reportera del programa, Avilés era rotundo. «Bastante bien se ha portado el programa en cuanto a la información que se ha dado y la información que ha llegado a la redacción porque si el programa contase todo lo que sabe ya te digo yo a ti que a lo mejor Tamara se cuestionaba muchas cosas», destacaba. A lo que sus compañeros le animaban a que lo contara. «No, no lo puede contar», sostenía Sandra Barneda.

«Lo voy a contar y ya me da igual. Cuando pasa lo de la ruptura, yo me pego una noche hasta las seis de la mañana hablando con Tamara Falcó y lo puedo demostrar y puedo enseñar que lo tengo de cabo a rabo toda la información de la que dispone Tamara Falcó y de la noche a la mañana se corre un tupido velo y esa información desaparece», explicaba José Antonio Avilés indignado.

«Y voy a decir una cosa Sandra, información con pruebas», apostillaba Avilés mientras le llamaban con número oculto. «El vídeo que dinamita la relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva me lo pasa un íntimo amigo de Tamara Falcó», proseguía contando el colaborador antes de insistir en que ‘Así es la vida’ tenía información de todo lo que está pasando con Tara Falcó e Iñigo Onieva. «Pero eso ya pasó, y ahora si hay una crisis o no…», le replicaba Sandra Barneda.

«Al final ellos desgraciadamente o afortunadamente para nosotros porque nos dan muy buenos momentos y desgraciadamente porque hay cosas que teneos que mordernos la lengua pues…», insistía José Antonio Avilés antes de que la presentadora le dejara las cosas claras y le parara los pies.

«Pero no por morderte la lengua, es que hay cosas que este programa decide por ética personal no decir, digan lo que digan, decide no decir, aunque le lleguen muchas informaciones», defendía entonces Sandra Barneda dejando claro que ‘Así es la vida’ censura determinadas informaciones que le han llegado en torno a esta pareja.