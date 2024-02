Sale a la luz el verdadero estado de Antonio Tejado en la cárcel y lo que ha denegado hacer

El programa de Telecinco ‘Así es la vida’ ha conseguido contactar con dos reclusos de la prisión de Sevilla 1 en la que se encuentra Antonio Tejado, en prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte.

Según estos presos, Antonio Tejado se está adaptando poco a poco a su vida en prisión. Además, le definen como «una persona afable, extrovertida y que le gusta relacionarse con el resto». Sin embargo, según estos testimonios, el sevillano no tendría intención de trabajar: «Tiene interés cero de hacer nada que le suponga un esfuerzo».

Trabajar en prisión, para algunos presos, puede suponer cercanía con los funcionarios y tienden a pensar que puedes chivarte. Pero, para los trabajadores de la prisión esto sería algo positivo: «Si estás trabajando algo es porque estás haciendo algo para salir de la cárcel. Siempre va a estar mejor visto, ¿no?», comentaba uno de los reclusos al programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

Lo que le generaría problemas a Antonio Tejado en prisión

Esta persona explica que en el módulo en el que se encuentra Antonio Tejado hay muchas normas: «No puedes estar en cunclillas en el patio. No puedes apoyar la pierna, no se puede hablar en el comedor…». Con el objetivo de que siga tratándose de presos no conflictivos: «Aquello para mí, por lo menos, es un campamento», dice este recluso, en comparación con otros módulos.

Otro de los reclusos que ha compartido módulo con el sobrino de María del Monte asegura que este está en un módulo en el que no hay presos conflictivos. De hecho, cree que en otro «no duraría ni un día». Esto dependería de cual sea su actitud: «De cómo vaya al patio, si va presumiendo, allí tiene que andar tranquilo e ir por su camino. Él, con vicios y todo lo que tiene, en un módulo conflictivo se buscaría muchos problemas», sentencia este preso.