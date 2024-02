Rozalén señala lo que nadie había dicho sobre Nebulossa y no puede ser más rotunda

Rozalén es una de las grandes artistas del panorama musical español que ha defendido enérgicamente la propuesta del grupo Nebulossa que nos representará en Eurovisión en mayo tras ganar contra todo pronóstico la tercera edición del Benidorm Fest. Y es que las reacciones no paran de sucederse desde que se conoció el resultado el pasado fin de semana.

El revuelo ha alcanzado categoría de debate nacional. A un lado, tenemos a las voces más conservadoras que han puesto el grito en el cielo con la letra de ‘Zorra’ y niegan que sea un himno feminista y, a otro, los que opinan diametralmente lo contrario y defienden que contiene un potente mensaje en pro de la mujer y de la resignificación del término.

Así, sobre todo ello se le ha preguntado a Rozalén en la presentación del documental ‘Terapia de parejas’; y ha sido muy contundente ante los micros de Europa Press. En primer lugar, ha asegurado que era una de sus tres opciones favoritas para ganar el concurso de RTVE y poner rumbo a Suecia. Y que, por tanto, la elección no le ha pillado por sorpresa.

«A mí me gusta. Yo pensé en dos o tres canciones que dije: ‘seguro que una de estas va a ir’, y pensé en Zorra que iba a ir«, ha confesado. Marwan, por su lado, que le acompañaba en esa presentación, ha sido más rotundo incluso: «A mi me encanta. Es una pieza artística y se está valorando desde los prejuicios. Es una canción que habla de la liberación, de ‘no me cosifiques'».

«Nebulossa son unos artistas tremendos y yo me alegro mucho de que esta gente pueda tener un foco brutal y toda la gente pueda escuchar sus canciones», ha añadido. Y al hilo, Rozalén ha hecho una reflexión muy poderosa que nadie había verbalizado hasta ahora y que debe remover conciencias: «Pues sí, porque estamos en un contexto donde parece que todo sienta mal, todo se politiza y se nos está olvidando disfrutar«.

«Fíjate el entorno que nos rodea que ni siquiera me planteé que iba a ser polémico, ya ves tú», ha apostillado antes de acabar con un «Viva ‘Zorra'». «Me sorprende que con las letras que hay en este tipo en canciones mucho más horribles haya tanto revuelo con ‘Zorra'», ha rematado Marwan.