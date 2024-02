Pipi Estrada se mofa con tal crudeza de que Carmen Borrego vaya a ‘Supervivientes’ y le llama así

Este lunes, 26 de febrero, Pipi Estrada ha acudido a la cena benéfica que Isabel Gemio ha organizado por el aniversario de su Fundación. Un evento solidario que tenía lugar en el Casino de Madrid el mismo día que Telecinco anunciaba el fichaje de Carmen Borrego como concursante de ‘Supervivientes 2024’.

Un fichaje que el colaborador de ‘Fiesta’ no ha dudado en comentar. Eso sí, lo ha hecho burlándose, una vez más, de la que fuera su cuñada, pues no hay que olvidar que el periodista fue pareja durante años de Terelu Campos. Pipi Estrada ha asegurado que Carmen se ha convertido en «la nueva Pozí» de la televisión, haciendo referencia al mítico humorista gaditano. «Con todo mi respeto y cariño para ‘el Pozí’, que era maravilloso», ha matizado.

Pero los dardos del periodista deportivo no han acabado ahí, y ha proseguido con sus ataques: «Que no la coman los bichos, que no la piquen mucho los mosquitos, que le den algo de comer. Porque hay personas que cuando no comen, con el hambre, tienen un carácter muy irascible. La hermana tenía un carácter muy irascible cuando no comía, y, claro, imagino que todo se pega, la misma genética, la irascibilidad si no hay comida…».

Además, ha reconocido que la frase de Carmen Borrego de «voy a vivir la experiencia ya me chirría». Incluso no ha dudado en mandarle un consejo a la menor de las Campos: «Vas a vivir una aventura, vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público. Pues ya está. Vive la aventura y dejémonos ya de victimismo», ha sentenciado Pipi Estrada, allanando el terreno para convertirse en el azote de la concursante durante estos meses.

Pipi Estrada apoya la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Sobre otro de los temas del momento, la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el colaborador cree que Terelu Campos no se podría llevar bien con su consuegra, Mar Flores, si la relación entre los jóvenes siguiese adelante. «Yo te pregunto… si la hija de Pedro Sánchez y el hijo de Feijóo salieran en una portada… Complicado. Sería complicado, ¿verdad? Pues esto es un ejemplo que a mí me vale. Mar Flores y ‘la mediática’… Pues ni se van a encontrar, ni se han encontrado, ni van a tener nunca absolutamente nada», asegura.

Si bien, Pipi Estrada sí que reconoce que ve a Alejandra y a Carlo «muy enamorados y felices». Por eso ha pedido a los periodistas que les dejen vivir su historia de amor «con total normalidad». «Se lo dije en privado a Alejandra y se lo digo públicamente también: ‘vive esta aventura como te apetece vivirla, vívela con todas las consecuencias’. Porque al final no te quedes con la duda. Y al final lo que hayas vivido, lo que hayas disfrutado, si sale bien seguimos disfrutando. Y si sale mal, lo hemos vivido», concluye.