Pedro Ruiz no se lo piensa al sentenciar lo presenciado en los Goya 2024 en estos términos

No hay acontecimiento o programa sobre el que Pedro Ruiz no se pronuncie en sus redes sociales. Si hace una semana, el presentador se manifestó sobre la polémica sobre ‘Zorra’ tras ganar el Benidorm Fest, este domingo se ha mojado sobre la gala de los Goya 2024.

Y es que si hay algo que es Pedro Ruiz es cinéfilo. De hecho, hace mes y medio en el encuentro que tuvo con la prensa, entre la que estaba El Televisero, con motivo del estreno de su programa ‘Nada del otro mundo’ nos confesó que iba al cine todas las semanas.

Por eso, Pedro Ruiz no se perdió la gala de los Goya 2024 que contó con Ana Belén y Los Javis como maestros de ceremonia. Y tras verla, este domingo ha querido dar su opinión sobre lo que vio. «Comprendo todos los puntos de vista sobre la gala de los #Goyas2024 Yo los veo, me gustan y tomo nota. Me siento de esa familia», empieza diciendo.

«Celebro los éxitos ajenos y aprendo de ellos. Me pareció espléndida la intervención de Méndez Leite. Es un señor. Felicidades a todos», prosigue diciendo en alusión al discurso que dio el Presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

En otro mensaje en su cuenta de «X», Pedro Ruiz hace un balance de lo que piensa de algunas de las intervenciones de la gala. «Bayona inmenso. Sigourney Weaver ejemplar. Alterio y Verdaguer acertados», asevera sobre algunos de los premiados.

Por otra parte, el presentador y actor tampoco duda en alabar lo que hizo Pedro Almodóvar en su alegato contra el vicepresidente de Castilla y León por lo que dijo de los artistas y también aplaudió el trabajo de los presentadores. «Elías ausentemente emocionante Almodóvar oportuno Ana Belén y los Javis equilibrados Fue una noche rica en contenidos. He visto el 80% de las películas», añadía Ruiz.