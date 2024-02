Mónica Cruz se ve obligada a plantarse en ‘El Desafío 4’: «Lo siento, quiero abandonar»

Este viernes 2 de febrero, Antena 3 emitió una nueva entrega de ‘El Desafío’ en la que Adrián Lastra y Mónica Cruz tuvieron que enfrentarse al temido reto de ‘El puente’. En él, los concursantes tienen que cruzar una pasarela de cristales, memorizando cuáles son las láminas estables y cuales las endebles. En el caso de equivocarse y pisen un falso cristal, caen al vacío.

Mientras que el actor se enfrentó a la prueba con valentía y mucha concentración, Mónica Cruz estuvo con los nervios a flor de piel. Y es que la actriz tiene pavor a las alturas. Ya durante los ensayos, la hermana de Penélope estuvo bloqueada, incapaz de saltar ni un solo peldaño por culpa de su vértigo. «Subes ahí y se te paraliza el mundo. Lo veo muy difícil», lamentaba la concursante.

Antes de comenzar la prueba, la intérprete reconoció encontrase mal por culpa de su miedo a las alturas: «No consigo tener calma en ningún momento». Tal es el vértigo que sufre la concursante que la dirección de ‘El Desafío’ decidió tomar una medida de excepción. Así lo explicó Roberto Leal a la audiencia: «En estos peldaños hemos puesto una especie de vinilo para que no se vea el suelo. A Mónica le bloqueaba muchísimo ver el vacío».

Mónica Cruz pide perdón a la dirección de ‘El Desafío’: «Lo siento, quiero abandonar»

Hace unas semanas, Pepe Navarro y Mario Vaquerizo se enfrentaron a esta misma prueba, pero, a diferencia de su compañera, ellos no tuvieron ninguna lámina que les impidiese mirar al vacío. Mónica Cruz explicó que, cuando miraba al suelo, se paralizaba por el miedo a pisar un cristal falso y caer. Pese a esta medida de excepción, la actriz no consiguió tranquilizarse del todo. Estaba tan nerviosa que fue incapaz de memorizar cuáles eran los cristales correctos. Esto provocó que la concursante se subiera a la estructura muy enfada consigo misma.

«Es que no puedo. Me da mucha rabia porque ayer lo hice. Pero no sé lo que me pasa hoy. No lo he memorizado. Eso es lo que me está frenando, el miedo a que esto se abra en cualquier momento», lamentó la actriz, que en el ensayo del día anterior consiguió llegar al peldaño 16.

Finalmente, Mónica Cruz no consiguió saltar ni un peldaño, por lo que pidió abandonar la prueba. Al acabar, la actriz quiso pedir perdón a la dirección del programa por este bloqueo: «Lo siento, pero no he sido capaz de memorizar y, si no memorizas, no puedes tirar para adelante».