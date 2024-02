Los estrenos semanales llegan con los ‘Machos Alfa 2’ y una gran favorita de los Goya

Aunque no lo creamos, porque enero ha durado como sesenta días, ya estamos metidos de lleno en el mes de febrero. Y sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Sí. La llegada de San Valentín, el día favorito de las parejas y de las grandes marcas para poder hacer caja. Esperando a que algún día se instaure un día para los solteros en el mundo, que somos muchos, seguiremos reivindicando el amor con la boca pequeña mientras devoramos tarrinas de helado viendo nuestras series favoritas. Y esta semana llegan unas cuantas, con la temporada 2 de ‘Machos Alfa‘ como plato principal.

La nueva serie de los hermanos Caballero es la gran esperada de este primer trimestre del año. Al menos en Netflix. Y no es para menos, ya que su primera temporada nos hizo reír, y mucho, con sus protagonistas y su deconstrucción. Pero también hay hueco para las historias de amor clásicas de toda la vida, con ‘Siempre el mismo día’, también en Netflix. Y como el día 10 de febrero llegan los Premios Goya, también tendremos una de las favoritas, ‘Saben aquell‘, ya disponible en Movistar Plus+, para poder ponernos al día. ¡Y que no se nos olvide la nueva película de Marvel, ‘The Marvels’! Solo esperamos que tenga más suerte en su paso por el streaming del que tuvo en su paso por salas de cines…

Estrenos en Netflix

Siempre el mismo día (SERIE)

Sinopsis: Emma y Dexter pasan juntos la noche de graduación y toman caminos distintos al día siguiente, pero sus vidas seguirán entrelazadas.

Quizá este vaya a ser uno de esos estrenos en Netflix que acaban colocándose como número 1 internacional. ¿Historia de amor a lo largo del tiempo con dos protagonistas jóvenes y guapos? ¡Click! Se trata de una nueva adaptación de la novela homónima de David Nichols. Porque ya tuvo otra adaptación, en 2011, con Anne Hathaway y Jim Sturgess como protagonistas. Además, tuvo muy buena acogida por parte de la crítica y del público. Ahora les toca el turno a Ambika Mod y Leo Woodall. ¿Conseguirán replicar la misma química? Además, llega justo a tiempo para San Valentín. ¿Necesitáis algún aliciente más para ver la serie? Y justo un día antes de ‘Machos Alfa’. Para comparar diferentes estilos de serie.

Fecha de estreno: 8 de febrero

Machos Alfa (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Pedro, Santi, Luis y Raúl creen haberse deconstruido cuando la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?

Por fin tenemos la temporada 2 de ‘Machos Alfa’, la gran sorpresa de finales de 2022. Nadie daba un duro por una nueva comedia de los hermanos Caballero, creados de ‘El pueblo’ o ‘La que se avecina’. Y sobre todo tratando el tema del machismo y la deconstrucción. Ninguno esperábamos que fuera una serie actual, divertida y con corazón. Pero la vida siempre te da sorpresas. Todo gracias a un cuarteto de protagonistas que están maravillosos. Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Fele Martínez y Fernando Gil se ríen de ellos mismos y del sistema patriarcal, pero siempre con mucho humor y una pizca de mala leche.

Todo en la serie está cuidado con mimo y se nota en el resultado final. Y gracias al éxito de esa primera temporada, ahora podemos reencontrarnos con sus personajes, que tratarán de seguir deconstruyéndose, por muy absurdo que suene en algunos momentos de la trama. ‘Machos Alfa’, desde luego, va a ser la comedia favorita de este febrero.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Saben aquell (PELÍCULA)

Sinopsis: Barcelona, finales de los 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita y el flechazo es instantáneo. Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita, para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico. Empieza así la carrera musical de ‘Els dos’. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo. Cuando regresa, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad.

La nueva película de David Trueba ha sido una de las grandes sorpresas del año pasado. Representar la vida de un icono del humor como lo fue Eugenio no es fácil. Sobre todo porque su humor era diferente, complicado y a veces, difícil de entender. Pero Trueba lo consigue, hace una película valiente (aunque con algunos baches de ritmo), y David Verdaguer está camaleónico como el humorista. Ha conseguido 11 nominaciones a los Premios Goya, y no es para menos. Y aunque no tuvo la taquilla esperada, sí consiguió extenderse gracias al boca oreja, y por fin podremos verla en nuestra casa gracias a Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Estrenos en HBO MAX

Feud: Capote vs. The Swans (SERIE)

Sinopsis: El aclamado escritor Truman Capote (Tom Hollander) se rodea de un círculo de mujeres de la alta sociedad de Nueva York, todas acaudaladas y glamurosas socialités que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina a las que apodó ‘The Swans’ (las Cisnes). Bellas, elegantes y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara Babe Paley (Naomi Watts), Slim Keith, C.Z. Guest y Lee Radziwill. Guest y Lee Radziwill.

Siempre que Ryan Murphy estrena serie, hay que estar atentos, porque sus proyectos siempre dan mucho que hablar. Ya no solo por su argumento, que en este caso, se centra en un icono cultural estadounidense como es Truman Capote. Sino sus magníficos repartos, y el de su nueva serie, ‘Feud: Capote vs. The Swans’, no se queda atrás. Naomi Watts, Diane Lane, Chöe Sevigny, Calista Flockhart, Molly Ringwald y Demi Moore. Una lista de nombres a la altura de una época de la cultura pop muy difícil de repetir.

Esta nueva temporada de su serie antológica llega sin hacer mucho ruido, y poco se ha visto de lo que nos espera. ¿Estaremos ante de unos éxitos tapados de la temporada? Ya solo con volver a ver a Calista Flockhart en un papel protagonista nos hace ilusión.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Estrenos en Disney+

The Marvels (PELÍCULA)

Sinopsis: Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos Kree y se ha cobrado su venganza contra la Inteligencia Suprema. Pero una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfán de Nueva Jersey Kamala Khan, Ms. Marvel, y con los de su sobrina, la capitana Monica Rambeau. Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo como ‘The Marvels’ para salvar el universo.

Marvel sigue en una crisis de imagen bastante grande. Desde que terminara su gran saga centrada en las Piedras del Infinito y la lucha de los superhéroes contra Thanos, no ha conseguido volver a enganchar de la misma forma al público. Salvo honrosas excepciones como ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ o ‘Spiderman: No Way Home’, las películas han ido desinflándose poco a poco, hasta el desastre que fue ‘The Marvels’ en taquilla. Porque es que solo consiguió recaudar 200 millones, con un presupuesto de cerca de 300. Se trata del gran fracaso de Marvel desde que comenzó su universo compartido.

Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani son las protagonistas, bajo la dirección de Nia DaCosta. Es una pena que muchas partes de la película no acaben de funcionar, salvo algunas escenas de acción muy bien coreografiadas. Quizá se trate de una película que no tiene muy claro hacia qué dirección ir, y se nota tanto en las actuaciones como en un guion sin sorpresas y bastante anodino.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Más estrenos semanales