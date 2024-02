La hija de José Luis Gil hace público su estado actual y comparte su última imagen

Hace más de dos años que la vida de José Luis Gil dio un giro de 180 grados. Fue en noviembre de 2021 cuando el actor de ‘La que se avecina’ sufrió el ictus que le mantiene alejado de la vida pública y de su profesión, la interpretación. Su estado de salud tiene en vilo a sus muchos compañeros y amigos y también a sus miles de seguidores.

Consciente de lo mucho que todos ellos quieren a su padre, Irene, la hija pequeña de José Luis Gil, comparte de cuando en cuando una foto del actor con actualizaciones sobre su estado de salud. Hace un tiempo, la joven explicó que no cree que su padre pueda «volver a la televisión», ya que fue «un ictus muy fuerte que le ha dejado secuelas graves».

Aunque todos los fans de ‘La que se avecina‘ están deseando que vuelva a interpretar a Enrique Pastor, parece que esto no será posible, a juzgar por las palabras de su hija. Tras una larga temporada ingresado en el hospital, el actor regresó a su casa, donde cuenta con toda la atención médica y con los cuidados y atenciones de su familia. En especial de su mujer y de sus tres hijos, Daniel, Marta e Irene.

La hija de José Luis Gil sobre su padre: «¡Ha conseguido un imposible!»

Precisamente esta última volvió a compartir el pasado jueves una foto que le hizo a su padre, muy feliz y visiblemente emocionado de poder reunirles a todos. Junto a la instantánea, la hija de José Luis Gil escribía lo siguiente: «¡Es un crack! ¡Y está guapo! Hoy has conseguido un imposible, los tres hermanos de acuerdo. ¡Días como hoy es mejor pasarlos unidos!». Acompañando al texto, los hashtags de «No perdamos el humor» y «No llueve eternamente».

Irene Gil se ha convertido en la portavoz de la familia desde que su padre sufriera el ictus. Ella es la encargada de ir actualizando sus avances, aunque a veces la cueste. Así lo reconocía hace algún tiempo: «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto», sentenciaba la hija de José Luis Gil.