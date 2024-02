La dura pérdida para Pedro Piqueras tras su retiro de Telecinco: «Me ha dejado hecho polvo»

Mediaset España está de luto este lunes tras el fallecimiento de Alejandro Echevarría, su presidente de Honor, a los 81 años en el hospital de Urduliz. Una muerte que ha dejado tocado a muchos de los rostros que han trabajado en Telecinco con él. Es el caso de Pedro Piqueras.

Y es que precisamente, Pedro Piqueras fue el protagonista del últio evento al que acudió Alejandro Echevarría. El que fuera presidente de Mediaset durante 26 años hasta el pasado 2022 fue el encargado de entregarle al presentador un premio en la II Edición de los Premios Fundación Comunicando Futuro.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Alejandro Echevarría, el programa de la Cadena Ser, ‘Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia’ conectaba con Pedro Piqueras para hablar con él sobre la pérdida del empresario y directivo de Mediaset.

«Me ha dejado hecho polvo. Me hizo ilusión recoger ese premio, pero sobre todo por estar con él«, confesaba el que fuera director y presentador de ‘Informativos Telecinco’ hasta el pasado mes de diciembre. «Ha sido un hombre que ha estado del lado de los periodistas, lo he tenido siempre muy cerca. Cuando quedaba a comer con él, veía un hombre con una profunda sensibilidad extraordinaria, quería saber siempre cómo me sentía, cómo me encontraba conmigo mismo», proseguía contando.

«Ha sido muy fácil tratar con él. Hablábamos de lo divino y lo humano. Se acercaba más a la persona que al profesional«, añadía Pedro Piqueras tratando de contener la emoción tras destacar que Alejandro Echevarría era alguien «muy paternal».