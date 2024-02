Jorge Javier define en estos inequívocos términos a Évole por lo que hizo con Ana Belén

Jorge Javier Vázquez, que está a punto de volver a lo grande a Telecinco de la mano de ‘Supervivientes 2024’, nos da señales de vida semanalmente -pese a su ausencia en pantalla- gracias a su blog en la revista Lecturas.

Y esta semana, su artículo ha abordado varios frentes. No solo ha respondido a la entrevista que Pablo Motos nos concedió a El Televisero en la que dijo que no le ve como un entrevistado del perfil de ‘El Hormiguero’ y no solo se ha mojado sobre Nebulossa y ‘Zorra’; también ha tenido unas palabras para la entrevista que Ana Belén dio a Jordi Évole el pasado domingo.

La popular actriz fue la nueva invitada de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’ y Jorge Javier Vázquez fue uno de los espectadores que se sentó frente a la pantalla de La Sexta para ver esa distendida charla. «Ana Belén me emociona», asegura el comunicador catalán tras ver el episodio.

«Acabo el domingo viendo a Ana Belén en ‘Lo de Évole‘. A veces con una sonrisa. A veces emocionado. Y feliz de poder asistir a una charla siempre apasionante entre dos figuras de este país», empieza sentenciando Jorge con ese halagador piropo a la intérprete y a Jordi Évole.

«Se nota que Jordi admira a Ana Belén –quién no–, pero conduce la fascinación que le suscita el personaje con tal maestría que consigue despojar a la artista de su aura mítica», prosigue Jorge Javier Vázquez, valorando así el arte de Évole para llevar el rumbo de las entrevistas.

«Ana se deja porque se encuentra en territorio amigo. Y se entrega. Se rompió al hablar de sus padres y le dio la espalda a la cámara para que no se la viera llorar. Me impactó mucho verla así y recordar que las estrellas también tienen padres que se hacen mayores», concluye el catalán sobre ese lado tan humano y cercano de Ana Belén que tanto le cautivó.