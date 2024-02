Jorge González responde si será concursante de ‘Supervivientes 2024’ y no deja dudas

Aunque Jorge González era uno de los grandes favoritos del Benidorm Fest 2024 por su pegadizo ‘Caliente’ y, sobre todo, por su eurovisiva puesta en escena, finalmente se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.

Tras la votación del jurado profesional, del jurado demoscópico y de los espectadores a través de un televoto exprés, el cantante obtuvo 124 puntos que no le valieron para la victoria, que recayó como ya saben en Nebulossa. Por delante también se colocaron St. Pedro y Angy Fernández.

No obstante, aunque recibió una valoración baja y criticada por parte de los jueces (49 puntos), la propuesta de Jorge González sí caló en el público del Benidorm Fest y estuvo al filo de ser el ganador en el televoto. Se quedó tan solo dos votos por detrás de Nebulossa.

De esta forma, se ha creado una profunda división entre quienes defienden la candidatura de ‘Zorra’ y los que consideran que debería haber ido Jorge porque su actuación es mucho más competitiva por el buen show que ofrece y porque sería mejor entendida en Europa.

Sin embargo, no ha podido ser. Y entre tanto revuelo, han surgido algunos rumores en redes sobre una posible participación de Jorge González en ‘Supervivientes 2024‘ ahora que su carrera para Eurovisión ya ha acabado. El reality de Telecinco está a punto de volver y su nombre, sin duda, sería un enorme reclamo.

Sin embargo, el propio cantante se ha pronunciado al respecto al ver cómo su nombre ha empezado a sonar en las quinielas. Así, Jorge ha respondido a un perfil que aseguraba que un concursante del Benidorm Fest 2024 va a fichar por ‘Supervivientes’ y el joven ha respondido con rotundidad: «Spoiler! Yo no soy jajaja». Lo que no queda claro es si no va porque no quiere él o porque la producción del concurso no se ha puesto en contacto con él.