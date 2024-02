Jesús Calleja enmudece ante la confesión personal de Inés Hernand más descarnada

Inés Hernand es la reportera de moda. Su carácter dicharachero a la hora de hacer entrevistas le han convertido en una de las periodistas más queridas del momento. Pero su vida no ha sido nada fácil, como así se lo confesó a Jesús Calleja en la última entrega de ‘Planeta Calleja’, que Cuatro emitió este lunes 19 de febrero.

El espacio ha propuesto al actor Félix Gómez y a Inés Hernand un viaje simulado a Marte. En los descansos de esta aventura, el presentador quiso sacar a colación un tema que pensaba que ella no iba a querer tratar públicamente. «Los padres…», empezó diciendo el leonés, antes de que la periodista, sin pelos en la lengua, tomara la palabra.

«Los padres, ahí están, supongo. Viven, pero no tengo mucha relación con ellos. Y me parece incluso una decisión inteligente por todas las partes, porque si uno no se lleva bien desde hace mucho tiempo…», ha comentado la presentadora de TVE. Ante esta respuesta, Jesús Calleja quiso saber si se trata de un acuerdo entre ambas partes para no mantener ningún tipo de contacto. A lo que ella reconoció que «los problemas son estructurales de siempre, y es algo que ocurre mucho en las ciudades, a consecuencia de no dedicarle mucho tiempo a tus hijos».

Inés Hernand se confiesa sobre la nula relación con sus padres

Según explicó Inés Hernand, sus padres «tenían mucho curro, siempre estaban fuera, y, evidentemente, no los culpo por ello, porque así decidieron su vida profesional. Y yo he crecido con mi abuela. Es decir, no he estado abandonada, ni muchísimo menos». Además, dejó claro que su abuela había sido como su propia madre, ya que «siempre ha estado en los momentos claves de mi vida».

Pero, lejos de quedarse ahí, la periodista explicó cuándo empezó este distanciamiento con sus progenitores: «Me fui de casa con 18 años y ya hay un desligamiento de que no los veo a diario. Los hechos más ‘hardcore’, yo tendría unos 25 años o así, y desde ahí no he sabido nada de ellos, y tengo 31». «¿No es doloroso?», le preguntó, sin tapujos, Jesús Calleja, que no daba crédito a la frialdad de su invitada a la hora de tratar este tema.

«Bueno, pues tengo que decir, y no sé si suena frívolo, mi experiencia me dice que es lo más justo para ambos. Porque, si no hay un entendimiento, no se intentan hacer aproximaciones, hay muchas broncas, parece como que todo eso no se puede sortear… Me gustaría visibilizar que no porque te hayan parido, tenemos que tener una buena relación. Hay muchas familias que son así, no soy la primera», aseguró Inés Hernand.

La periodista reconoce que tiene «ansiedad cronificada»

Inés Hernand también recordó en ‘Planeta Calleja’ su adolescencia. Y, al pensar en ella, lo primero que le viene a la mente son «dos personas maravillosas»: su mejor amiga, Andrea, y su mejor amigo Gonzalo. «Empezamos a crear. Salió YouTube y nos inventamos una serie digital de temática lésbica con protagonistas de nuestro propio instituto. Algo demencial», recuerda.

En cuanto a sus estudios, terminó Derecho e hizo el máster en Abogacía, pero reconoce que «siempre he sido una especie de periodista narcisista frustrada. No me dio la nota para meterme en la pública, entonces empecé Historia del Arte pero no la terminé». Posteriormente, hizo el «Erasmus del pobre»: «Todas las personas de mi quinta que no teníamos pasta, pero sí inquietud, nos fuimos a poner pintas a un club en Londres».

Inés Hernad estremeció a Jesús Calleja al recordar los momentos más «críticos» de su vida. El primero que le vino a la mente fue cuando se fue a Londres con 300 euros y compartió cama con un antiguo profesor suyo de batería: «Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes. Eso me ha generado estrés».

Respecto al estrés, la joven ha confesado tener «ansiedad cronificada». Y es el humor lo que le hace combatir ese estrés: «Ser así tampoco es fácil. Esto tiene un precio, hay una estructura social que no absorbe tan bien a las tías así…».