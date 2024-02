Eva Soriano se planta y para los pies a ‘Los del Río’ en ‘Showriano’: «No puedo más»

‘Los del Río’ han sido las estrellas invitadas del programa de este lunes de ‘Showriano’. El espacio de Eva Soriano en Movistar Plus+ continúa con su segunda temporada y esta semana la humorista ha vivido un momento que le ha hecho perder la paciencia. En mitad de su entrevista con el dúo, la cómica tuvo que parar el programa para soltar una reprimenda a los invitados por su intolerable actitud a lo largo de su visita.

Antonio Romero Monge y Rafael Perdigones acudieron a ‘Showriano’ este lunes para hablar sobre un documental que se estrenará en abril y que repasará la historia de su canción ‘Macarena’. «Son Pokemons legendarios de la jarana», bromeó Soriano para introducirlos en plató. Sin embargo, las bromas y el buen humor se irían esfumando a medida que avanzaba la entrevista. El dúo presumió entonces del éxito que tuvieron con el tema en todo el mundo.

«Clinton coge la canción en la campaña electoral y lo hace Presidente de los Estados Unidos», aseguró el dúo a Eva Soriano. «¿Fue presi gracias a vosotros?», preguntó la presentadora sorprendida. «Claro», respondieron sus invitados. Y cuando la humorista iba a explicar que el tema de Clinton venía a raíz del encuentro del dúo con Hillary en Sevilla, tuvo que poner orden en plató. «¡Si no me dejáis hablar!», espetó la conductora de ‘Showriano’.

Eva Soriano se pone seria con ‘Los del Río’

«¡Eres un encanto!», respondieron los invitados ante las quejas de Soriano, para intentar quitar hierro al asunto. Poco después, explicaron que el encuentro con la antigua primera dama tuvo lugar en la casa de la Duquesa de Alba en Sevilla, con María Eugenia, su hija. «Fue una fiesta muy familiar, una cena extraordinaria», señalaron los invitados.

Sin embargo, uno de ellos no perdió la oportunidad de contestar con humor a la presentadora por su llamada de atención anterior. «Tú no te has leído el guion y por eso te quedas parada. Y tenemos nosotros que estar, porque si no se queda parada la entrevista», señaló Antonio a Eva Soriano, que se quejó abiertamente de que los invitados no respondían a lo que les preguntaba y se iban por las ramas. «Yo no sé para qué ha venido esta tía aquí», bromeó también Antonio.

«Tienes un carrete que no te callas, tío. No pasa nada, yo lo agradezco», respondió la presentadora de ‘Showriano’, resignada ante el comportamiento errático de sus peculiares invitados de la semana. «Me estás vacilando, no puedo más…», añadió la humorista, que no podía retomar el control de la entrevista por más que lo intentaba. «Él va a su puta bola, hace lo que quiere…», terminó señalando Soriano.