Cristina Cifuentes se arranca a opinar del ‘Zorra’ de Nebulossa y da una de cal y otra de arena

Si hay un programa que no ha parado de hablar de ‘Zorra’ de Nebulossa ha sido ‘TardeAR‘. Y es que no ha habido día que no haya hablado de la canción en su mesa VIP. Después de que este jueves versionaran la canción en varios idiomas, este viernes se han atrevido a hacer su propia versión a lo charanga y después de no haberse pronunciado hasta ahora, Cristina Cifuentes desvelaba lo que pensaba del tema.

Así, Frank Blanco daba la bienvenida a todos los colaboradores de la mesa VIP y de la crónica social al ritmo de ‘Zorra’ por la Charanga Desenfreno. Tras entrar todos al plató bailando, Susana Díaz decía basta a todos harta de escuchar la canción de Nebulossa por todas partes.

«Estoy harta del zorreo, del zorra, de que te tiene que gustar, de que lo tienes que escuchar en todos lados», se quejaba la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. «Respeto que cada uno baile lo que quieran, que pero que me llame zorra por la calle no me mola. Respeto que viva con quien quiera, que cante, pero que ya me he hartado», destacaba la política del PSOE antes de que fuera Cristina Cifuentes la que se pronunciara.

Y es que pese a que es colaboradora habitual de ‘TardeAR’, esta semana Cristina Cifuentes ha estado ausente y no había podido hablar de la polémica de la semana. No obstante, según ella tampoco se había enterado mucho pues ha estado al margen de todo. «Yo no la había oído, he estado un poco out«, reconocía la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero antes de que la ex-política del PP diera su opinión sobre ‘Zorra’, era Bibiana Fernández la que trataba de zanjar cualquier tipo de polémica. «Esto es una canción que habrá gente que le gusta. Una canción para Eurovisión, esperemos que quedemos bien y ya está», aseveraba la colaboradora.

Finalmente, Cristina Cifuentes se mojaba sobre la canción que nos representará en Eurovisión. «La he oído, la he escuchado, y he visto la letra. Quiero felicitar a quien haya montado el marketing de esta canción, porque ha conseguido que llevemos una semana hablando de ella», destacaba.

«Es una canción que no me representa, pero tampoco me ofende«, sentenciaba Cristina Cifuentes, dando una de cal y otra de arena en su sentencia. Después, el único hombre en la mesa junto al propio Frank Blanco exponía su visión de lo que supone esta canción. «Si hay un hombre ahí fuera que está pensando en llamar zorra a una mujer, que tenga cuidado, que lo mismo quien tiene delante lo disfruta», soltaba el colaborador. “Que no, que a los tíos no les llaman putos por la calle, ¿no? A mí no me tiene que gustar, que no», volvía a decir indignada Susana Díaz.