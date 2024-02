Buika se deslengua tras las críticas por su labor en ‘OT 2023’: «A veces somos unos gilipollas»

‘OT 2023‘ emitió su gala final el pasado lunes, lo que significa que no tendremos más frases de Buika con las que alucinar en redes cada inicio de semana. La cantante no tardó en convertirse en uno de los principales reclamos del talent de Prime Video por sus extravagantes valoraciones en cada gala. Es por eso que ahora no ha dudado en pronunciarse una vez acabado el programa. La jurado se sinceró con Eva Soriano sobre cómo ha encajado las críticas por su complicado papel en el formato.

La cantante se sentó en ‘Showriano’ este lunes 26 para hablar con la humorista sobre su paso por el talent más comentado de los últimos meses. «¡Ay cariño! Yo ya no tengo edad para la tontería. Yo estoy tranquila siempre», comenzó comentando la jurado de ‘OT 2023’ cuando Soriano le preguntó si estaba tranquila una vez había finalizado la edición. La artista destacó que participar en el formato es «lo más divertido del mundo» antes de comenzar a hablar sobre su papel de jurado.

Soriano comenzó describiendo su actitud en el concurso como «muy ácida», algo que Buika desmintió rápidamente. «No es que sea ácida, lo que pasa es que, como única representante de cante en el jurado, yo tengo que ser seria», explicó la jurado más señalada de esta última edición. Entonces, la cantante no dudó en justificar la dureza de su discurso y defenderse de todos los que la habían señalado semana tras semana por sus palabras.

Buika se defiende de las críticas tras ‘OT 2023’

«Estos chicos tienen que entender que cuando tú miras a un teatro y ves a tres mil personas, muchas han pagado dinero que no tienen por verte. Esto es serio. No me gusta hacer de la música un reality«, espetó muy contundente la invitada de Eva Soriano. «Básicamente, lo que haces es enseñarle cómo funciona la vida», señaló la presentadora ante la rotundidad de la cantante.

Buika y Eva Soriano en ‘Showriano’

Buika se puso entonces seria. «Lo que les estamos diciendo nosotros no es nada en comparación con lo que le van a decir cuando salgan afuera», señaló la jurado del talent de Prime Video. «Nuestro discurso tiene que estar acompañado de la acción y cuando tú hablas de ser una persona empoderada, significa que has endurecido también», continuó explicando la cantante, que no dudó en soltar todo lo que pensaba.

«Entonces ¿a qué viene ponerse a llorar en frente de los haters o quejarte si te dicen que eres gilipollas? Si es verdad, a veces somos unos gilipollas, tampoco pasa nada», sentenció la invitada, enfrentándose directamente a lo que habían dicho de ella. Fue entonces cuando Soriano le preguntó si le había gustado asumir el papel de «villana» de la edición. «Es que no soy yo la villana, es la vida… Yo simplemente les estoy anunciando lo que se les viene ahí fuera», terminó señalando la cantante sobre sus «ases bajo la manga».

Si hay algo que se ha comentado mucho de Buika son algunas de sus frases o expresiones a la hora de dirigirse a los concursantes. Y la cantante ha desvelado que algunas de ellas las sacaba de ‘Rocky’ como la del «tigre». «Si te acomodas, se te duerme el tigre es algo que aprendí en una película de Rocky», aseveraba.