Antonia Dell’Atte se refiere a Alessandro Lequio de un modo atroz y da mucho que hablar

No hay duda de que Antonia Dell’Atte se lo está pasando bomba en ‘Bailando con las estrellas’, programa en el que ejerce como miembro del jurado. Cada sábado, la italiana analiza las actuaciones de los concursantes y lo hace, como es costumbre en ella, sin pelos en la lengua.

Sin embargo, durante la última entrega del programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza en Telecinco, Antonia Dell’Atte no solo se limitó a valorar los bailes de los famosos participantes. Sino que, sin venir a cuento, asestó un duro golpe a su expareja, Alessandro Lequio, con el que nunca se ha llevado bien.

El dardo al italiano tuvo lugar durante la valoración que el jurado hizo de la actuación de Elena Tablada. Apenas unas horas de su participación en ‘Bailando con las estrellas’, la concursante se había enterado en ‘¡De viernes!’ que su exmarido, Javier Ungría, concursará en ‘Supervivientes 2024’. Un tema que se colaba también en el programa de baile.

Aunque no era la italiana, sino Boris Izaguirre, el que sacó a colación el asunto: «La verdadera superviviente aunque ayer hayan anunciado que tu ex se vaya a ir a ‘Supervivientes 2024’, eres tú y lo estás demostrando aquí en ‘Bailando con las estrellas'». A raíz de esto, Antonia Dell’Atte se dirigía directamente a Elena Tablada para preguntarle quién era su exmarido. Pero tanto Boris como Jesús Vázquez aseguraron que no importaba quién fuera.

Los dardos de Antonia Dell’Atte a Alessandro Lequio

En ese momento, y para sorpresa de todos los presentes, la exmodelo soltaba: «Yo no tengo ex». «Bueno, todos tenemos un ex», le recordaba el presentador del formato. Pero ella insistía: «Yo no tengo, regalado, regalado. Regaladísimo». Un clarísimo dardo a Alessandro Lequio, su ex más conocido y con el que ella ha mantenido desde que se separó una lucha mediática.

Sin embargo, el verdadero ‘guantazo’ de Antonia Dell’Atte a Alessandro Lequio aún estaba por llegar. Tras la actuación de Jonan Wiergo, Boris le hacía un comentario a su compañera de jurado sobre su ex, sin decir el nombre. «Yo no tengo ex, se han muerto todos», sentenciaba ella. «¡Antonia!», exclama el comunicador venezolano, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar.