Alba Carrillo descubre ahora la verdad de lo que pasó con Antonio David Flores en Telecinco

Alba Carrillo está dando mucho que hablar este miércoles con motivo de la entrevista que le ha concedido a Carlota Corredera en su podcast Superlativas. Junto a la que fuera directora y presentadora de ‘Sálvame’, Alba ha hablado de su salida de Mediaset, de Jorge Javier Vázquez y de Ana Rosa Quintana.

Así, durante su charla con Carlota, Alba Carrillo no ha dudado en reconocer que le gustaría hacer las paces con Jorge Javier Vázquez después de su último desencuentro tras lo que sucedió con su adre en ‘Secret Story’. «Me encantaría poder hablar con Jorge. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y cuando nos desunimos, ganan los otros… y hemos podido ver que pasa eso», destaca la concursante de ‘Bake Off’.

Todo lo contrario a su pensamiento sobre Ana Rosa Quintana. «Por ejemplo Ana Rosa, no me apetece hablar con ella. No he tenido ese vínculo personal, entonces no la echo de menos en mi vida y además creo que tenemos maneras de ver la vida muy diferentes. Yo he trabajado para su productora pero las veces que la he visto han sido muy contadas. Yo creo que nunca hemos tenido un feeling personal. Ella para mi representa lo que no me gusta. Representa un sector muy rancio de la sociedad y yo creo que para ella yo tampoco soy de su agrado», sentencia Alba Carrillo junto a Carlota.

Alba Carrillo destapa la verdad de los piojos de ‘GH VIP’

Pero además en un momento dado de la entrevista, Alba Carrillo se va de la lengua al hablar de lo que sucedió cuando participó en ‘GH VIP 7’. Todo se producía cuando Alba habla de lo bien que se lleva con su ex Fonsi Nieto y su actual mujer y como se alegró de que ella iba a ser madre de nuevo.

«Ayudó mucho el hecho de que el fuera a tener otro hijo. Que haya visto la importancia que tiene para mí. Yo le quiero. Para mí es mi familia. Desde el minuto 0 que dijeron que estaba embarazada para mí es mi familia. Todo lo que tenga que ver con mi hijo para mí es importante», asevera Alba. «Aunque sea un piojo de la calle», apostillaba entonces.

«No piojos no que ya lo tuviste en ‘GH'», soltaba entonces Carlota Corredera recordando como en ‘GH VIP 7’ hubo un brote de piojos. «Ah sí, que lo metí en la casa, qué maravilla. Y se comió el ser el mal», reaccionaba Alba dando a entender que fue ella quien los introdujo y no Antonio David como le dijeron en aquel momento sus compañeros y recordó Rocío Carrasco en su docuserie.

«¿Fuiste tú la que los metiste seguro?», le repregunta entonces Carlota Corredera. «Bueno creo que sí porque salí y volvió a entrar, pero oye que hay que reivindicar los piojos que es algo normal», sentenciaba Alba. «Bueno vamos a dejarlo como un misterio de la tele», concluye Carlota.