María Patiño nos aclara la verdad de su nuevo trabajo tras ‘Socialité’: de qué se trata

En unos días se cumple un mes desde que María Patiño se despidió de la audiencia de Telecinco. Fue el 25 de diciembre cuando la presentadora dijo adiós a ‘Socialité’ tras ser apartada por Mediaset en la nueva etapa del programa junto a Nuria Marín, dejando el espacio en manos de María Verdoy.

Tras conocerse que Mediaset iba a dejar de contar con María Patiño como presentadora, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó en lanzar varios dardos hacia el grupo aunque también confesaba que no la habían vetado pues le habían llamado para colaborar en ‘De Viernes’.

Este viernes, María Patiño ha sorprendido a todos sus seguidores al firmar una exclusiva sobre Aitana Ocaña en la revista Lecturas. Tras el revuelo generado por un posible fichaje de la presentadora por la revista en la que ya colaboran Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos, El Televisero se ha puesto en contacto con la periodista, presentadora y colaboradora, que nos aclara todo sobre este nuevo trabajo tras quedarse, de momento, sin hueco en televisión.

Así, aunque todo parece apuntar a que María Patiño se convierte en nueva colaboradora de Lecturas por cómo su director Luis Pliego le da la bienvenida a través de sus redes; parece que por el momento se trata de una colaboración especial al vender una exclusiva.

«Yo me dedico a esto desde hace muchos años. No es que esté escribiendo en Lecturas. Yo tengo una noticia y la doy. Lo que pasa que si que es cierto que antes tenía una plataforma televisiva y mientras no la tenga pues puedo estar ahí o en otra revista. No es un articulo de opinión», asegura Patiño a El Televisero.

«Yo tengo una noticia y me pongo en contacto con los medios que considero que le puede interesar. Y es algo que me ha llegado esta mañana a primera hora y he podido contar la intrahistoria de algo que se iba a hacer público. Pero no tiene más importancia, no estoy contratada por Lecturas. Es lo que hacemos los freelance de toda la vida de dios«, recalca María Patiño.

La exclusiva de María Patiño sobre Aitana

Aitana y Enzo Vogrinzic

En la importante exclusiva que ha publicado María Patiño en Lecturas se puede ver como Aitana Ocaña estuvo paseando por las calles de París junto al actor Enzo Vogrincic, uno de los protagonistas de ‘La sociedad de la nieve’, la película de Juan Antonio Bayona sobre el accidente de los Andes que se ha estrenado recientemente en los cines y en Netflix.

Según la presentadora, Enzo Vogrincic escribió a Aitana a través de su cuenta de Instagram y tras mantener una conversación a través de esta plataforma, el actor le propuso a la cantante ir a Madrid para conocerse. Pero ella le propuso otra cosa: ir juntos a París. Así, el actor viajó desde Montevideo hasta Madrid y desde allí partió junto a Aitana a París.

En los últimos días, los fans de Aitana se sorprendían al ver como la cantante subía un story en Torre Eiffel. Poco después era Enzo Vogroncic quién subía también una imagen en la famosa torre. A partir de ahí empezaron los rumores sobre una posible relación entre ambos y ahora es María Patiño la que da todos los detalles de este viaje especial de la cantante y el actor.