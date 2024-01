La sonada reacción de Mariló Montero al episodio machista que se cuela en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ se hacía eco este martes del largo camino que aún nos queda hasta llegar a la igualdad de género. Susanna Griso y sus colaboradores repasaban los resultados del último informe del CIS cuando procedieron a ver una encuesta realizada en ‘Antena 3 Noticias’. El fragmento mostrado en el magacín provocó una sonada reacción de una de las colaboradoras. Mariló Montero no pudo mantenerse en silencio y condenó las imágenes.

Según el último informe del CIS, un 44% de los hombres españoles opinan que se han pasado tanto con las políticas de igualdad, que ahora se discrimina a los hombres. Incluso el 33% de las mujeres opina lo mismo. ‘Espejo Público’ recogía también que, esta percepción aumenta un 51,8% entre los jóvenes de entre 16 y 24 años. Fue entonces cuando el programa procedió a ver un fragmento de ‘Antena 3 noticias’ sobre el tema que dejaría a los colaboradores conmocionados.

Preguntábamos @Savilla83 y yo en la calle por igualdad entre hombres y mujeres, y nos tocó el premio gordo. Esto todavía ocurre. pic.twitter.com/6igmSd43XO — Jesús de la Torre (@jesustorre2000) January 15, 2024

Un reportero de los informativos de Antena 3 pidió opinión sobre los resultados de este estudio a una mujer. «Ya le contesto yo», espetó quién parecía ser su marido, que se entrometió entre ella y el micrófono para contestar. El hombre se limitó a apuntar que «es igual entre todos», y la reportera le recordó que le estaba preguntando a su mujer, y no a él. «Sí, pero, como no creo en la igualdad, no la dejo contestar», sentenció el espontáneo. Tras ver las imágenes, Mariló Montero no se pudo contener.

Mariló Montero condena el machismo

Ante el silencio de sus compañeros tras ver las imágenes, Montero fue la primera en expresar su contundente réplica. «Es como que las mujeres hemos ido demasiado lejos… El feminismo no tiene una meta final que sea más corta que las leyes de las que pueden disfrutar los hombres«, sentenció la colaboradora de ‘Espejo Público’.

«Si dicen que las mujeres han ido demasiado lejos, hay un machismo estructural, que, además, se está heredando en generaciones jóvenes. El feminismo no tiene que tener ningún límite que vaya en contra del hombre», continuó explicando Mariló Montero, que no daba crédito al testimonio recogido por ‘Antena 3 noticias’. Además, no dudó en denunciar la situación vivida por la entrevistada.

«Estas cosas que vemos, de que el hombre le dice a la mujer que se calle, me pone los pelos de punta y me da un miedo atroz. Eso sí que hay que cambiarlo», apuntó la compañera de Susanna Griso. Además, la colaboradora de Antena 3 destacó el escaso poder que las mujeres tienen a día de hoy en los estratos de la sociedad y su ausencia en los puestos importantes.