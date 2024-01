José Fernando habla en términos nunca oídos sobre Rocío Carrasco y ojo a su frase final

Hace unos días en el Estadio Metropolitano de Madrid se celebró el partido de fútbol benéfico entre artistas y famosos. Entre los rostros conocidos que jugaron por una buena causa se encontraba José Ortega Cano, que contó con el apoyo de sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila.

José Fernando aprovechó la ocasión para sincerarse con los medios de comunicación que cubrían el evento. El joven, que ha salido unos días del centro donde está curando sus adicciones, contó como está pasando las Navidades y, también sobre cómo es su relación actual con su hermana mayor, Rocío Carrasco.

Ante las cámaras de Europa Press, el joven solo tuvo buenas palabras hacia su hermana, con la que no cierra las puertas a una reconciliación. «Siempre la he querido mucho. Lo que pasa es que las cosas van como van. Cada persona va eligiendo. Ojalá haya reconciliación pero no se sabe», ha asegurado el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano, rematando con una frase final de aúpa que ya veremos si atiende Rocío Carrasco: «Mi puerta la tiene abierta».

Aunque para él, su principal deseo para el 2024, es que sea más bueno con ellos (él y su familia) y «les de más salud a todos». Además, aprovechó la ocasión para anunciar que había vuelto con Michu, la madre de su hija María del Rocío, con la que ha tenido una relación de idas y venidas. En abril de 2023 comunicó que lo habían dejado, pero todo parece indicar que han solucionado sus problemas, ya que los dos acudieron juntos al partido benéfico. «Ahora todo está bien. El amor siempre queda», reconoció José Fernando, muy feliz por esta reconciliación.

José Fernando manda un mensaje a Ana María Aldón

También se sinceró sobre la exmujer de su padre, Ana María Aldón. El hijo de José Ortega Cano aseguró tener buena relación con ella: «Yo sí hablo con Ana María. Le deseo todo lo mejor en su matrimonio con Eladio». De esta forma quiso dejar claro que no hay mal rollo entre ellos, y que le desea todo lo mejor con su nueva pareja, con la que pasará por el altar próximamente.

Por último se ha pronunciado sobre la polémica inocentada que gastó su hermana, Gloria Camila, el día de los inocentes. La joven anunció en sus redes sociales que estaba embarazada, aunque no tardó en desmentir la noticia. Sin embargo, a su hermano le encantaría que fuera verdad y dar la bienvenida a un sobrino en el año 2024. Un deseo que, al parecer, también le gustaría a la joven, ya que, según José Fernando, ella «también lo quiere».