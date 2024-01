Iker Jiménez opina así sobre ‘La Sociedad de la Nieve’ de Bayona y pone la lupa en un detalle

‘La sociedad de la nieve’ ha levantado multitud de opiniones durante las últimos días. La última película de Bayona, que arrasa en Netflix, ha generado tanto debate que incluso se ha colado en algunos programas de televisión. Es el caso de ‘Cuarto Milenio’, donde su presentador se ha pronunciado sobre el cortometraje. Iker Jiménez se ha mostrado contundente con lo que echa de menos en esta película, y no ha dudado en dejar clara su opinión.

La película narra una particular historia basada en hechos reales, centrada en los pasajeros de un vuelo que se estreno en los andes en 1972. ‘La sociedad de la nieve’ está arrasando en Netflix, y aunque las críticas son generalmente positivas, algunos se muestran escépticos con lo último de Bayona. Sin ir más lejos, Iker Jiménez dedicó tiempo de su último programa de ‘Cuarto Milenio’ para mojarse sobre el film. El presentador del programa de Cuatro no dudó en decir lo que cree que le falta a este nuevo cortometraje.

La crítica de Iker Jiménez

Iker Jiménez no pudo contenerse más este domingo y terminó por soltar lo que opina de la película del momento. «Acabé compungido lo confieso, acabé estremecido y casi al borde de las lágrimas, sin el casi, porque empaticé totalmente con esa odisea», comenzó a explicar el presentador a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de lanzar una crítica al director.

El comunicador alabó el trabajo detrás de la película y el cuidado en muchos de los detalles que se mostraron en pantalla. «Lo que me impactó de esta obra de Bayona, que ya ha estado en este programa para hablar de otras películas, es precisamente la fuerza de los actores locales, impresionante el maquillaje. El maquillaje es un mundo importante en el cine y la televisión y ahí uno está casi compadeciéndose y viviendo las penurias paso a paso gracias a él», continuó Iker para más tarde exponer su única pega.

La historia le ha dejado tan impactado, que reveló que lo único que hecha en falta en la película es centrar más la atención en un aspecto, a su juicio muy importante, que el director ha pasado por alto. «Hay una cosa que me parece curiosa de esta historia de los supervivientes de los Andes que no sale muy reflejado en la película, pero fue básico. Eran todos católicos, fervientes religiosos en su inmensa mayoría, y yo me he preguntado si esto importó para la supervivencia«, expresó Iker Jiménez como único apunte.

‘Cuarto Milenio’ dedicará un episodio a la historia

«Era una gente muy particular. Personas de la alta sociedad de un equipo de rugby con unos condicionantes católicos importantísimos que tuvieron mucho que ver con cómo se tomaron la tragedia. Eliminar eso de la ecuación es quedarse con la corteza de la historia«, continuó exponiendo su crítica. Aún así, el presentador se confesó fan del cortometraje, e incluso reveló que le ha inspirado para un futuro programa.

Iker Jiménez ha dejado claro que él y su equipo se encuentran ya trabajando en un programa de ‘Cuarto Milenio’ que explore la historia que narra ‘La sociedad de la nieve’. «Carne de gallina viendo esta historia, sobre la que quiero hacer un dosier con lo que se sabe y lo que no se sabe, además de que la zona no está exenta de misterios», comentó el presentador. «Hay muchas historias que contar sobre esa zona, como el caso del que ya hablamos Carmen y yo sobre la momia de un niño. Ese dosier puede salir adelante o no, porque no va a ser fácil conectar con todos los supervivientes, pero tengo esa intención», explicó Jiménez sobre el episodio.