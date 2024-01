Encuesta: ¿Quién quieres que sea el séptimo expulsado de ‘OT 2023’: Bea o Cris?

‘OT 2023′ empieza su recta final. Este lunes 15 de enero, el talent show presentado por Chenoa emitía su gala 7 en Prime Video marcada por una expulsión muy traumática pues las dos nominadas eran amigas íntimas.

La séptima gala de ‘OT 2023’ arrancaba por todo lo alto con todos los concursantes interpretando «Just Can’t get enough» de Depeche Mode. Después llegaba el turno de Chiara y Violeta, las nominadas de la semana y tras ellas el resto de concursantes que actuaban tanto en solitario como en dúos.

Después de sufrir de lo lindo con la expulsión de Violeta, que dejaba a la audiencia tocada en redes sociales, llegaba el uno de los momentos más bonitos de la noche en ‘OT 2023’: la elección del nómada favorito. Después de que la semana pasada fuera Martin, en esta ocasión los más votados por el público eran Juanjo, Lucas y Ruslana. Pero el más votado y por tanto el que se salvaba de la nominación era Juanjo tras obtener el 39,3% de los votos.

Después, llegó el momento más esperado de la cuarta gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta gala 4 además ha contado con Rozalén como jurado invitada mientras que Chanel hizo una espectacular actuación como estrella invitada.

Lucas y Martin, salvados por los profesores y los comañeros

Pablo Rouss era el encargado de dar la primera nominación de la noche. «Me flipa tu color de voz pero hoy no ha sido tu mejor actuación. A nivel de interpretación lo has hecho muy bien, pero a nivel vocal y de afinación has estado bastante inestable y te proponemos para nominación», le decía el productor musical.

Y de nuevo el productor musical era el encargado de nominar a Cris. «Estaos mal acostumbrados a una afinación exquisita pero hoy no la hemos tenido y por desgracia te proponemos para abandonar la academia»

Tras él, era Cris Regatero la que nominaba a Lucas. «Todo de ti es complicada. Creo que habéis hecho un curro, epro no hemos sentido nada cómodos con la canción. Te proponemos para nominación también», le comentaba la locutora de radio.

Por último, Buika hablaba con Bea. «El nivel del concurso ha subido mucho. ya no es tiempo para lucir inseguridad. Ahora estáis peleando por los primeros puestos, tienes que pelear fuerte. Los temas no pueden estar por encima de ti. Tienes que entregarle el máximo de ti. No te puedes quedar atrás», le advertía la cantante nominando una semana más a la madrileña.

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia aseguraba que estaban muy felices por el nivel de la gala y por el trabajo de todos. «Ver a los cuatro nominados nos rompe el corazón. OT es ver evolucionar. Nosotras estamos de acuerdo en que quien más ha evolucionado es Lucas», comentaba la directora salvando así al uruguayo.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos. Y por primera vez en esta edición se producía un empate con Martin con 3 puntos, Bea con otros 3 puntos y Cris con un voto. Finalmente, gracias al voto de Juanjo como nómada favorito que vale doble, Martin se convertía en salvado por los concursantes.

Juanjo – Martin

Ruslana – Martin

Álvaro – Bea

Chiara – Martin

Naiara – Bea

Paul – Bea

Lucas – Cris

Con la salvación de Lucas y Martin, Bea y Cris se quedaban como los nominados de la semana siendo la primera vez para ambos. Ahora será la audiencia quién decidirá quién debe seguir en la academia de ‘OT 2023’ y quién es el séptimo expulsado.