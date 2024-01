Encuesta: ¿Quién quieres que sea el quinto expulsado de ‘OT 2023’: Álex Márquez o Paul?

Este lunes 1 de enero, ‘OT 2023‘ ha celebrado su gala 5 en Amazon Prime Video después de que la semana pasada ofreciera una gala especial por el día de Navidad y pospusiera su cuarta expulsión a esta semana.

Así, el talent show comenzaba 2024 por todo lo alto con una versión del célebre «Un año más» de Mecano como actuación grupal. Después, fue el turno de los nominados de la semana, Álex y Salma, y del resto de actuaciones como cada semana.

Tras la expulsión de Salma Díaz, llegaba uno de los momentos más bonitos de la noche en ‘OT 2023’: la elección del nómada favorito. Después de que la semana pasada fuera Ruslana y este lunes se haya marcado un auténtico «Ruslanazo» en esta ocasión los más votados por el público eran Martin, Chiara y Juanjo. Pero tal y como revelaba Masi Rodríguez, el más votado y por tanto el nómada favorito de esta semana con un 22% de los votos era Chiara.

Después, llegó el momento más esperado de la cuarta gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta gala 4 además ha contado con la participación de una ex-concursante como Miriam Rodríguez como jurado invitada.

Martin y Álvaro, salvados por los profesores y sus compañeros

Pablo Rouss era de nuevo el encargado de dar la primera nominación de la noche al hablar con Paul. «Tú tienes un carisma y una actitud que es incuestionable. hoy has hecho algo brutal pero tienes que tener cuidado con la euforia porque a veces la interpretación está forzada y a nivel vocal has estado inestable y te tenemos que nominar», le decía el productor musical tras decir que era una noche muy difícil porque todos habían estado de 9-10.

Justo después era Cris Regatero la que hablaba con Álvaro Mayo. «Eres uno de los que más evolución ha tenido siempre. Eres un currante. En esta canción es muy difícil porque pasan muchas cosas todo el rato. Era una de las más complicadas. Hemos tenido un poco de dudas con la actuación. Hoy creemos que en comparación con el resto ponemos tu futuro en manos de los profesores o de tus compañeros y el público», confesaba la locutora de Los 40.

Y como no hay dos sin tres, justo después era Buika la que nominaba a Álex Márquez. «La actuación que has hecho ha sido extremadamente enérgica. En mi opinión y soy profesional del cante, es la melodía la que obliga el cuerpo a moverse. Pese a decir que la actuación ha estado muy bonita ponemos tu continuación en manos de tus compañeros, los profesores o el público», aseveraba la cantante.

Y para terminar, Buika nominaba a Martin. «Vuestra actuación ha sido muy divertida. El nivel ha subido mucho y tú tienes que apretar porque estás muy acomodado y sabes que yo soy de la opinión que una nominación a tiempo… ¿Y sabes por qué? Porque a ti no te afectan los retos y tú tienes que apretar papi. Porque da igual lo que pase en este programa, porque tú sabes que tienes una carrera garantizada, por lo tanto papi aprieta porque te hace falta», concluía la cantante.

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia, felicitaba a Miriam Rodríguez por su trabajo como jurado. Después remarcaba que «la mitad de las personas que han actuado están enfermas, no mentales que también, están con gastroenteritis, con sinusitis, con migraña y no se ha notado lo más mínimo». «Los cuatro estamos de acuerdo en que hay fallos objetivos que se han pasado por alto por el jurado y no entendemos según qué valoraciones, pero entendemos que es muy difícil estar en su puesto», añadía antes de pedir que Martin cruzara la pasarela tras salvarle.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos. Finalmente, Álvaro era el concursante salvado por sus compañeros con 5 votos frente a los 4 que conseguía Álex y los 0 votos que obtenía Paul.

Chiara – Álvaro

Ruslana – Álvaro

Naiara – Álex

Violeta – Álex

Bea – Álvaro

Cris – Álex

Juanjo – Álvaro

Lucas – Álex

Martin – Álvaro

Con la salvación de Martin y Álvaro, Álex y Paul se quedaban como nominados y se jugarán su continuidad en la academia de ‘OT 2023’ la próxima semana durante la gala 6.