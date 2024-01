Emma García se despide de ‘Fiesta’ decepcionada con el equipo del programa de Telecinco

Emma García acabó el ‘Fiesta’ de este domingo 28 de enero muy enfadada con el equipo del programa. La presentadora mostró su indignación con la desastrosa forma de dar una información que habían cebado durante toda la tarde.

El programa vespertino de Telecinco llevaba horas cebando que iban a dar el nombre de un famoso que se había casado en secreto. «Le hemos pillado. Un hombre muy famoso pasa por el altar y lo sabemos todo», decía la voz en off de la pieza, mientras se mostraban los rostros de Maluma, Dani Martínez, Mario Casas o Álex González. Y añadían: «Hoy en ‘Fiesta’, la boda escondida, destapada».

Sin embargo, todo se fue al traste por culpa de un fallo técnico cuando apenas quedaban diez minutos de programa. Así lo anunciaba Emma García: «Ha llegado el momento de conocer el nombre del famoso que se ha casado por sorpresa». De fondo se escuchaba un redoble de tambor para darle más expectación al asunto.

«¿Lo tenemos?», preguntó la comunicadora vasca. En ese momento, el sonido de tambor se paró y se hizo el silencio en el plató. «Ah, ¿lo tengo que decir yo?», volvía a preguntar la presentadora, sin entender lo que estaba pasando. El redoble volvió a escucharse, pero hasta pasados unos segundos no entró el vídeo. «Ya vamos, eh», insistió Emma García. «Tranquilidad, que no se ha ido a la fuga», comentó uno de los colaboradores.

El rebote de Emma García con el equipo del programa

Ahora sí, el programa emitió un vídeo, pero que estaba mal editado. Los espectadores solo pudieron saber por el rótulo que el famoso que se había casado en secreto era Sebastián Palomo Danko, el hijo del torero Palomo Linares y Marina Danko.

Esto provocó el enfado de Emma García, quien no dudó en exclamar: «Vamos a ver. ¡Esto nos ha quedado como una mierda! Perdonad que lo diga así». Lo hizo poniéndose de pie, provocando las risas de sus compañeros y el aplauso del público presente en el plató. «Hombre, por favor. Todo el programa para anunciar esto y yo no me he enterado quién se ha casado», añadió la presentadora, pidiendo a Saúl Ortiz que saliera a escena para que ampliara la información.

La conductora de ‘Fiesta’ quiso repetir de nuevo el anuncio de la identidad del famoso que había contraído matrimonio en la más estricta intimidad, según la información que maneja el equipo del programa. Saúl Ortiz explicó que a la redacción llegó hace unos días que Sebastián Palomo Danko «firmó ante un notario» en el que aparece como casado de estado civil.

«Estaba soltero. Nos impacta esta noticia porque hace tiempo que no sabíamos nada de él», contó el periodista. Acto seguido se emitió, ahora sí correctamente, el vídeo explicativo de la exclusiva.