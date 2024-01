Emma García la lía sobremanera en ‘Fiesta’ con lo revelado de Luis Rollán: «No quiero…»

Este 6 de enero, Día de Reyes, ‘Fiesta’ ha celebrado la final de ‘Fiestavisión’, un concurso musical en el que han participado los colaboradores del programa. Sin embargo, en un momento dado, Emma García se ha percatado de que Luis Rollán no se encontraba en plenas facultades, por lo que no ha dudado en preguntarle qué le ocurría.

Aunque el colaborador ha intentado disimular, finalmente ha acabado reconociendo que no se sentía bien. «Han sido unos días duros. He perdido a una persona muy importante en mi vida», ha desvelado el andaluz. Muy emocionado, Luis Rollán ha pedido cortar ahí el tema: «No quiero hablar». «Es que no lo sabía», se ha disculpado la presentadora, consciente de que acababa de meter la pata.

La importante reflexión de Emma García: «Lo que es la vida»

Pese a no querer hablar de ese tema tan personal, el colaborador ha querido enviar un mensaje a la audiencia: «Yo soy muy cariñoso con la gente que quiero. El viernes por la mañana fue la última vez que hablamos y mis últimas palabras fueron ‘Te amo, te quiero mucho’. El domingo ya no estaba. Con esto quiero decirle a la gente que diga ‘Te quiero’ constantemente, porque nunca se sabe cuándo es el último día».

Finalmente ha reconocido que el que había fallecido era un íntimo amigo suyo. Por ese motivo Luis Rollán ha decidido cantar ‘Se fue’ de Laura Pausini. En ese momento, Emma García se ha percatado de su metedura de pata, pues al principio del programa, le ha cantado esta canción en tono jocoso a su compañero. «Yo no sabía nada y tampoco me ha dado tiempo a que me lo explicase», se ha excusado la comunicadora vasca, antes de añadir: «Fijaos lo que es la vida y las tonterías que hacemos».

Tras sincerarse con todos los espectadores, Luis Rollán interpretaba dicha canción de Laura Pausini, durante la que no ha podido evitar romperse debido a los malos momentos que está atravesando. Al finalizar de cantar, todos sus compañeros le han abrazado, y el jurado ha destacado «el acto de amor» que el colaborador ha tenido con su amigo fallecido.