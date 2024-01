Emma García dice abiertamente lo que piensa de Ana Rosa Quintana en cuanto le preguntan

Emma García lleva más de 20 años vinculada a Mediaset. En concreto fue en el año 2002 cuando Paolo Vasile le dio su primera gran oportunidad como presentadora de ‘A tu lado’. Por eso no es de extrañar que viviera «con tristeza y cariño» la marcha del italiano como consejero delegado de Mediaset.

«Me he sentido siempre muy entendida por él», reconoce la presentadora de ‘Fiesta’, quien también tiene buenas palabras para su sucesor, Alessandro Salem. De él dice que es un «tipo muy cercano» que «tiene las ideas muy claras». «Que quieran contar contigo, saber cómo estás y qué opinas de todo, te hace sentir más dentro de este grupo», confiesa la comunicadora vasca en una entrevista a ‘Informalia’.

En dicha entrevista hace balance del año 2023, marcado por los cambios en Mediaset y en el que ‘Fiesta’ se ha consolidado en las tardes del finde semana en Telecinco. «Estamos felices con ‘Fiesta’. El balance es muy positivo, porque nos hemos ido asentando y la gente nos toma como el magacín de referencia del fin de semana. Estoy feliz de estar ahí y agradecida a la cadena, que nos permite continuar después de todos los cambios que ha habido», asegura Emma García.

Emma García sobre Ana Rosa: «La admiro muchísimo»

Sobre cómo es Ana Rosa Quintana como jefa, ya que ‘Fiesta’ es de su productora, Emma solo tiene buenas palabras hacia ella: «Como profesional estaba claro que es admirable, más con todo lo que ha pasado. Pero la he descubierto como persona y la admiro muchísimo. Me ha sorprendido, porque apenas habíamos coincidido ni hablado, solo en algún encuentro, aunque llevamos mucho tiempo en la cadena. He encontrado a una persona que me gusta mucho. Y con Xelo (Montesinos) me ha pasado igual. Es gente que sabe mucho de la televisión y le apasiona su trabajo».

Eso sí, Emma García no se ve montando su propia productora. «Yo ya tengo muchas cosas», afirma entre risas. Tiene claro que «quiero disfrutar de mi trabajo y darlo todo, pero ya tengo bastante con estar ante las cámaras. Admiro mucho a las personas, como Ana Rosa, que pueden hacer las dos cosas».

Respecto a cómo ha vivido los cambios que se han llevado a cabo en Mediaset en este 2023, la presentadora reconoce que «no lo he notado mucho, porque el fin de semana es como una isla, pero lo he vivido con curiosidad y ganas hasta que todo se ha asentado y hemos conocido al nuevo equipo y al nuevo consejero delegado. A mí los cambios no me dan miedo, son buenos. Hay una nueva línea en la cadena y el nuevo equipo tiene las ideas muy claras y se preocupa mucho por su gente. Estoy muy contenta», sentencia.