El controvertido rótulo en el ‘Cachitos’ de Nochevieja que se vio en pantalla en TVE indigna

Esta Nochevieja, la retransmisión de las Campanadas no fue el único programa de TVE que dio mucho que hablar. ‘Cachitos de hierro y cromo’ emitió su edición especial como cada año y hubo un rótulo en concreto que no tardó en viralizarse en redes sociales. El programa incluyó una inoportuna comparación mientras recordaban una actuación de Estopa y los espectadores no han dudado en cargar contra la cadena.

A menudo, ‘Cachitos de hierro y cromo’ destaca por su uso de la hemeroteca, que nos trae de vuelta tantos momentos televisivos que creíamos olvidados, pero también por su uso del humor en los rótulos que se proyectan en pantalla. Sin embargo, esta Nochevieja el programa se pasó de la raya con una equiparación relacionada con el cáncer de mama que no gustó nada al público.

Las redes estallan contra ‘Cachitos’ de TVE

Como decimos, el espacio de TVE aprovechó una actuación de Estopa y Rozalén para lanzar un desafortunado mensaje como parte de los ácidos rótulos del programa. Mientras recordaban el tema de ambos artistas, se pudo leer en pantalla: «Este tema se escribió con cartas de mujeres con cáncer de mama. Si te ha tocado este año, lo de la amnistía igual lo relativizas».

Las redes no tardaron en estallar contra ‘Cachitos’, acusándolo de «blanqueamiento» y señalando a los guionistas por bromear así con una enfermedad como el cáncer de mama. Sin embargo, no fue el único ejemplo de politización de la noche. Durante una actuación de David Civera se pudo leer «Si Puigdemont la hubiera pedido así, la amnistía no sería tan impopular».

⁦@cachitos_tve⁩ es ingenioso y una videoteca de nostalgia y memoria. Pero cuando hace chistes sobre Puigdemont y la amnistía no tiene ninguna gracia y hace apología de la desmemoria #CachitosNochevieja 👇 pic.twitter.com/KsgIugmLfL — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 1, 2024

«¿Esto es real? ¿De verdad apareció eso escrito? Imagina sufrir un cáncer de mama y tener que leer eso», escribió una usuaria de ‘X’ sobre el rótulo emitido en el programa de La 2. «Que vergüenza de subtítulos para una televisión que se supone publica y neutra», sentenció otro espectador.

Esto es real? De verdad apareció eso escrito? Imagina sufrir un cáncer de mama y tener que leer eso https://t.co/yiAn0VapjZ — Clau (@ClaudiaHF_) January 1, 2024

No solo q el "guionista" fuera sectario en una cadena pública, sino también la desinformación, la manipulación malvada sobre el público al q va dirigido q ignora lo realmente grave de la "amnistía" y mucho peor aún VS con cáncer de mama https://t.co/y4x5GoOZHJ — Magnolia (@10abril1968) January 1, 2024

Que vergüenza de subtítulos para una televisión que se supone publica y neutra. 😡😡😡😡😡 https://t.co/7uJzwI5ebj — Angel Gonzalez (@AngelGonFer) January 2, 2024

Esto da tanta vergüenza ajena que debería ser mentira. https://t.co/WifWTtb6r0 — Esmeralda Úbeda 🇪🇦 (@esmeubeda92) January 1, 2024

No se puede caer más bajo. Vergüenza total @rtve2 https://t.co/ftYBF2YzY3 — Carmen Aguirre (@caguirre2000) January 1, 2024

No se puede llegar a ser más rastrero https://t.co/0kx9OvK4Z7 — 𝒜🌪️ (@Alejandro_Can25) January 1, 2024

Asqueroso… "Si te ha tocado este año", ¿Qué manera es esa de tratar un tema así? https://t.co/b1W5cX9jXb — Juanfra Mkt (@JuanfraMkt) January 2, 2024

Para aquellos que hemos visto cercana esta enfermedad… Me voy a reservar el comentario porque me cierran la cuenta seguro https://t.co/hspVV8SRUe — {David} (@Davicillo998) January 1, 2024

Que vergüenza de TV pública. Mas bajos no podían caer. https://t.co/jbx31TomX7 — Nicolás BCN. (@NicolasAlberBCN) January 1, 2024

Mamma mia lo de politizar en la tv publica 🤦🏻‍♂️ . La Tve de todos 🤮 https://t.co/89d6Z1eGrg — P a n c h o. 🌐 (@PanchoVALDI) January 1, 2024