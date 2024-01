David Broncano, obligado a pedir disculpas a Chanel en ‘La Resistencia’ y esta es la razón

Este miércoles 17 de enero, Chanel acudió a ‘La Resistencia’ para promocionar su nuevo single, ‘Agua’. Pero, como viene siendo habitual, David Broncano le formuló las preguntas clásicas del programa: cuánto dinero tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes.

Sin embargo, la cantante también vivió un momento tenso cuando al presentador le recordaron unas palabras que tuvo hacia ella en el pasado, lo que provocó que el cómico se viera en la obligación de pedirle perdón. Unas disculpas que Chanel aceptó sin problemas. «¿Por qué se me atribuye un odio que no existe?», quiso saber Broncano.

Era entonces cuando sus compañeros le ayudaron a hacer memoria rescatando las declaraciones que hizo tras en ‘Benidorm Fest’ en el que tachaba ‘SloMo’, la canción con la que Chanel nos represó en Eurovisión, como «un tongo increíble». «¿Cuándo lo dije?», preguntó el presentador. «Lo dijiste como la mitad de España, antes de que fuera a Eurovisión», le respondió su invitada.

Tras hacer memoria, Broncano se vio obligado a pedir perdón a la artista: «Te pido disculpas de corazón. Lo siento mucho y me alegra de que hayas venido al programa», le dijo el humorista a la cantante, después de haber reptado por el suelo y haberle leído una poesía con la que sellaba la paz.

Broncano se disculpa con @ChanelTerrero por lo que dijo del "tongo" en el Benidorm Fest



Me parece buen final que venga a pintarle la cara y que acabe reptando como una alimaña y con un abrazo ❤️ pic.twitter.com/PKftW6Ry6d — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

Chanel habla de sus relaciones sexuales

Y la cantante no dudó en responder con total sinceridad, dejando en shock al presentador. «He hecho el cálculo antes de venir, obviamente. Me ha dado una puntuación de 21», aseguró la intérprete de ‘SloMo’. No obstante, dejó claro que no está orgullosa de este resultado ya que, según ella, «nunca es suficiente».

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Chanel tampoco se cortó un pelo a la hora de hablar del petting, práctica sexual basada en caricias íntimas que no implican la penetración vaginal ni anal. «El petting es roce con ropa y ya está, no hay felación, no hay nada. Es un roce adolescente», explicó la artista. Tirando de su habitual sentido del humor, Broncano le contestó: «Es cualquier forma de relación sexual en la que no existe penetración vaginal ni anal. Estabas equivocada tú».

Nunca es suficiente. Tiene razón @ChanelTerrero. Nunca es suficiente en las preguntas clásicas. pic.twitter.com/MPuAfuMyTG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

Por fin alguien le dice esta verdad a Broncano. Nadie en el equipo se atrevía ya a decirle nada pero lo del petting lo ha estado contando mal SIEMPRE. Me da igual que luego crea que tiene razón, no la tiene. El petting no es lo que dice Broncano.



GRACIAS, @ChanelTerrero pic.twitter.com/nQvWTwA7JQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

La cantante explica a David Broncano en qué va a invertir el dinero que está ganando

Respecto al dinero que tiene en su cuenta bancaria, la que fuera nuestra representante en Eurovisión hace dos años prefirió no mojarse tanto. «He empezado a ser reconocida hace poquito, pero soy muy trabajadora. Entonces, todo el dinero que he ganado, lo estoy invirtiendo en los conciertos que voy a hacer este verano», explicó en el programa de Movistar Plus+.

Además, Chanel compartió detalles de su nuevo disco, disponible ya en todas las plataformas y a la venta. Un álbum que ha encantado a todos sus seguidores. La artista hizo su aparición en el Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba ‘La Resistencia’ colgada de una tirolina, siendo, además, la invitada más rápida en «desengancharse» el arnés.