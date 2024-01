Cristina Porta da un volantazo radical con lo que asevera sobre Elena Rodríguez ahora

Ahora parece ser que Cristina Porta y Adara Molinero han enterrado el hacha de guerra, pero las cosas entre ellas no comenzaron nada bien. Ambas coincidieron en la primera edición de ‘Secret Story’, donde la periodista deportiva inició una relación con Luca Onestini, hermano de Gianmarco, a su vez expareja de Adara. Aunque ese no fue el motivo de su enfrentamiento.

Sin embargo, la relación entre ambas dio un giro inesperado cuando la hija de Elena Rodríguez participó en ‘Supervivientes 2023’. Cristina Porta no dudó en sacar la cara por ella ante los crueles ataques de Ivana Icardi, y lo hizo con un comentario muy acertado en sus redes sociales. «Quizás antes de hablar deberías pensar que tu hija y el suyo son hermanos. Y que el bienestar de ellos está por encima de todo. Mi humilde opinión», escribió la ganadora de ‘Secret Story’ en su cuenta de X.

Cristina Porta, sobre Elena: «Le tengo mucho cariño»

Ahora, la exnovia de Luca Onestini ha salido en defensa de Elena, quien está concursando en ‘GH Dúo’. Y es que, pese a los enfrentamientos que tuvo con Adara en la casa de Guadalix, a su madre le tiene un gran cariño por lo bien que esta se portó con la suya cuando coincidían en el plató como defensoras de sus respectivas hijas.

Ha sido en ‘For Fans’, el programa que presentaba junto al Maestro Joao en Mitele PLUS, donde Cristina Porta ha revelado lo que Elena hizo por su madre y motivo por el cual la tiene tanto cariño: «Elena me cae muy bien. Porque yo cuando me llevaba muy mal con Adara y mi madre me defendía, mi madre estaba muy sola, porque yo me llevaba mal con toda la casa».

«La madre de Adara era la única que a mi madre la hizo sentirse bien. Y nosotras estábamos en guerra. Elena hizo que mi madre no se sintiera sola en plató y por eso le tengo mucho cariño. Con Adara, hicimos las paces y todo genial», sentencia la periodista, dejando claro que su conflicto con Molinero es agua pasada.