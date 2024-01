Ana Terradillos hace esta insólita reclamación a Pedro Piqueras delante de Franganillo

‘La mirada crítica’ recibió este viernes al nuevo presentador de ‘Informativos Telecinco’. Ana Terradillos se sentó junto a Carlos Franganillo para darle la bienvenida a la cadena y averiguar cómo se está preparando el periodista para su debut. Fue entonces cuando la presentadora sorprendió con una improvisada proposición a Pedro Piqueras, que dejó su puesto al nuevo presentador de la cadena.

En su visita al programa de Telecinco, para Carlos Franganillo fue imposible no hablar sobre su antecesor, Pedro Piqueras. El nuevo fichaje de Mediaset confesó que en ‘Informativos Telecinco’ ha encontrado «un equipo de profesionales de primera división».«Venimos de una muy buena con Pedro Piqueras, creo que su testigo y su ejemplo nos sirve para lo que empezamos a caminar a partir del lunes», aseguró el periodista. Los elogios al retirado presentador continuarían hasta que Teradillos tuvo la idea de lanzar una loca proposición.

La propuesta de Ana Terradillos a Pedro Piqueras

«Yo le tengo un cariño muy especial, personal y profesional. Es un periodista que durante tantas décadas se ha labrado una trayectoria en una mirada propia e independiente, algo dificil en un entorno tan político y caliente como el que estamos viviendo», explicó Franganillo a Ana Terradillos, que compartía las palabras de su invitado. Tanto, que se le ocurrió dirigirse al mismísimo Piqueras para proponerle algo.

Ana Terradillos y Carlos Franganillo en ‘La mirada crítica’

«A Pedro Piqueras lo deberíamos de fichar para ‘La mirada crítica‘, a mí me encantaría», confesó la periodista. Fue entonces cuando se dirigió directamente al antiguo presentador de ‘Informativos Telecinco’. «Carlos ya tiene su puesto, le ha dejado el listón muy alto… le voy a hacer esa propuesta a Pedro, ¿por qué no te vienes? Me encantaría tenerte aquí«, señaló Terradillos.

La presentadora de ‘La mirada crítica’ barajó incluso varias opciones para lograr su fichaje soñado. «O si quieres estar en tu casa tranquilamente, podría ser una firma de una vez a la semana, como una gran firma, sería una gran idea», sugirió Ana Terradillos. Tanto el resto de tertulianos como el propio Franganillo parecían convencidos del plan de la presentadora. «Seguro que se anima», señaló el nuevo presentador.