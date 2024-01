Aitana desata la locura en su vuelta a ‘OT’ y da un impagable consejo a los concursantes

Era una de las visitas más esperadas por los seguidores de ‘OT 2023‘ y de los propios concursantes, y se ha producido este domingo 14 de enero. Aitana ha regresado a la Academia de ‘Operación Triunfo’ seis años después de pasar por ella. Y lo ha hecho convertida en una de las artistas más exitosas del panorama nacional.

La que fuera finalista de ‘OT 2017’, edición que ganó Amaia Romero, ha querido compartir unos minutos con los chicos y chicas de la actual edición, a los que ha dado una serie de consejos. Sin embargo, la catalana no solo ha desatado la locura de los triunfitos, sino también de los fans que, desde primera hora de la mañana, se agolpaban en las inmediaciones de la Academia para verla llegar.

Mientras subía las escaleras junto a Noemí Galera, el nerviosismo de Aitana era más que notable. «Dios mío, esto está muy cambiado», eran sus primeras palabras nada más entrar en la Academia y saludar a los concursantes, quienes la recibían con gran entusiasmo.

es muy fuerte estopic.twitter.com/U6TEZM8TGJ — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) January 14, 2024

😍 Esta ha sido la REACCIÓN de los concursantes al ver a @Aitanax entrando en la Academia 💜



¡Nosotros también estamos CHILLANDOOOO! 😭😭😭 #OTDirecto14E pic.twitter.com/Gt6nXC8lr4 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 14, 2024

Los importantes consejos de Aitana a los concursantes de ‘OT 2023’

La cantante, que ha colgado el cartel de sold out de su concierto en el Bernabeú el próximo 28 de diciembre, no ha dudado en invitar a los nuevos triunfitos a acompañarla en un día tan especial para ella. «Siempre tengo guardadas (entradas) para mis amigos. Si queréis venir, estáis más que invitados. Saqué las entradas un año antes porque pensaba que no lo iba a vender», reconocía.

Aitana ha recordado cómo fue su paso por ‘OT 2017’, el programa que le cambió la vida: «Tenía 18 años, ahora tengo 24. Me presenté primero en Mallorca y no me dejaron entrar porque no tenía la edad. Después en el de Madrid ya sí». Una experiencia que le marcó para siempre: «Venía de mi pueblo que tiene cuatro mil habitantes y todo lo que había visto en televisión me parecía de mentira. Cuando entras aquí, tan pequeña y con tan poca experiencia, tan inocente… Me parecía todo de mentira. Esto es una burbuja preciosa, pero después viene la vida real».

La catalana también ha tenido unas palabras para sus compañeros de edición, especialmente para Amaia, con la que forjó una gran amistad. Sin embargo, reconoce que les ve poco debido a sus distintos compromisos profesionales: «Cada uno de ellos está triunfando en la música y están haciendo lo que quieren hacer. Ojalá nos viéramos más, pero es difícil».

Al ser preguntada por los concursantes por cómo afrontó el éxito tras salir de la Academia, Aitana ha sido muy sincera: «A la gente se le va la pinza. Esta industria tiene muchas cosas y puedes darte una hostia, es importante que seáis vosotros mismos. No os volváis inútiles». Un importante consejo que les vendrá muy bien cuando salgan de la burbuja que supone estar encerrados.

La cantante reconoce que ir a terapia le ha ayudado mucho

Pero no ha sido el único consejo que les ha dado. También les ha aconsejado ir «a terapia. A mí me ha hecho muchísima falta. Salí y no sabía si me quería dedicar a esto». Y no han faltado los zascas a los paparazzis que la persiguen allá donde va: «Se interesan por tu vida privada. Os aconsejo que haya cosas que os guardéis para vosotros. Entiendo el trabajo de la prensa, que también nos da mucha exposición, pero puede ser estresante».

Antes de despedirse, Aitana ha querido tranquilizar a los concursantes respecto a la posición en la que queden en el programa de Prime Video. Y ha puesto el ejemplo de Lola Índigo, primera expulsada de su edición y, sin embargo, una de las que más ha triunfado al salir de la Academia. «Hay gente como Mimi que salió la primera y está siendo la mejor. Es trabajo, pero también es un golpe de suerte. No sé que tengo yo ni qué tenía Amaia. Pero creo que lo más importante es ser vosotros mismos, la gente se da cuenta de todo», les ha explicado.

Tras su emocionante reencuentro con Noemí Galera, su ‘mamá’ televisiva, la joven escribía el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Gracias a todos. Gracias Noe, gracias familia. Porque la primera apuesta siempre fue vuestra, porque vosotros confiasteis en mí antes que nadie. Nos vemos en el Bernabéu eh, os quiero».