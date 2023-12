Silvia Salas deja a Bárbara Rey tiritando con lo que ha destapado ahora en ‘Así es la vida’

Ha pasado una semana desde que Telecinco estrenara ‘¡De Viernes!’, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona con el testimonio explosivo de Ángel Cristo Jr. Desde entonces, no se habla de otra cosa y Bárbara Rey vuelve a estar de actualidad. Este viernes, ‘Así es la vida‘ contaba en el plató con Silvia Salas, quien fuera pareja de Frank Francés, ex pareja de la vedette.

Silvia Salas visitaba el programa de Sandra Barneda y César Muñoz para opinar de todo este asunto y revelar lo que sabe acerca de las fotografías con las que supuestamente Bárbara Rey chantajeó al rey Juan Carlos I. Pero antes, ‘Así es la vida’ contextualizaba y recordaba la historia de amor de Bárbara con Frank Francés, el tenista con el que empezó una relación tras su divorcio de Ángel Cristo.

Nada más pisar el plató, Silvia Salas desmentía que ella fuera la culpable de que Frank Francés y Bárbara Rey rompieran su relación. Lo que si está claro es que ambas son grandes enemigas desde entonces. «Ella siempre ataca a las mujeres, me ataca a mí, ahora ataca a la mujer de su hijo. Yo no tenía nada que ver, yo empecé con un señor que estaba soltero. Y aunque estuvieran juntos, ¿por qué no le ataca a él y me ataca a mí? Ella dijo que Frank me dejó porque mi hijo no era de él», empezaba a decir la invitada de ‘Así es la vida’.

Tras ello, Silvia Salas dejaba caer que siempre que ella iba a un plató le llegaban informaciones veladas a los periodistas. «Igual que Jenny Jada el otro día que le estaba dando la razón y cuando no se la dio le mandó un mensaje a Aurelio Manzano. Ese es el modus operandi de esta señora y es lo que está haciendo ahora su hijo», proseguía diciendo.

«A su hijo se le critica, ¿por qué, porque está cobrando? ¿Cuándo no ha cobrado Bárbara Rey? Se le critica por contar su vida. ¿Bárbara tiene derecho a contarla y su hijo no? Es que de verdad a veces me asombro. Él está contando con sus vivencias y vivencias que muchos sabíamos y mucha gente de la prensa lo sabíais», remarcaba Silvia.

Silvia Salas destapa lo que hizo Bárbara Rey con su hijo

Después, Sandra Barneda quería saber si Silvia Salas se creía la versión que cuenta Ángel Cristo Jr. y lo del tema de las fotografías al rey. «Totalmente porque además sé que lo ha hecho con otra persona», aseveraba ella. Y es que según Silvia Bárbara hizo lo mismo con otro hombre muy conocido a cambio de venderlas y Ángel también hizo esas fotografías siendo menor de edad.

Justo entonces, Silvia Salas destapaba que Ángel Cristo Jr. hizo unas fotografías a su madre junto a Frank Francés cuando tenía 16 años. «Se hicieron con el fin de venderse a una revista que ya no existe como Interviu. Y el problema es que eran fotos más subidas de tono y las hace un chaval de 16 años. Yo soy madre y de verdad en la vida se me ocurriría hacer algo parecido. Y yo sabiendo que esto lo sabe mucha gente para proteger a mi hijo daría un paso al frente y diría es verdad, me equivoqué, lo siento. Pero no voy por detrás poniendo verde a su hijo como ha hecho conmigo, como hizo a Chelo García Cortés y con Teresa Campos también le montó un lío por llevarme a mí al plató», terminaba de decir Silvia.