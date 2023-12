Sara Carbonero dispara esta contundente publicación ante las críticas que recibe

No es nada habitual ver a Sara Carbonero enfadada. Pero, como todos, la periodista también tiene un límite y no ha dudado en dar un golpe en la mesa ante las críticas recibidas en su última publicación en Instagram. Y es que las redes sociales son un arma de doble filo.

Aunque la mayoría de comentarios que recibe son muy bonitos, Sara Carbonero también tiene que lidiar con comentarios negativos que, lejos de ser críticas constructivas, son bastante dañinas. Algunos, incluso se toman la libertad de soltar palabras destructivas sin tener en cuenta el dolor que pueden causar en la persona que las recibe, que es lo que le ha ocurrido a la periodista.

Según la revista ‘Semana’, la que fuera presentadora de Deportes en ‘Informativos Telecinco’ ha compartido una profunda reflexión a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 3,5 millones de seguidores. Sin embargo, se ha debido arrepentir, pues la ha borrado a los pocos minutos.

Sara Carbonero está harta de quienes aseguran que tiene la «mirada triste» en todas las instantáneas que comparte en sus redes sociales. Por tal motivo ha acabado estallando ante estos comentarios de personas que no están en su piel ni en su cabeza para saber lo que verdaderamente siente.

Sara Carbonero estalla ante las críticas por su «mirada triste»

«Cuando alguien le dice a una persona que tiene la mirada triste continuamente, ¿con qué intención lo hace? Con la de animarla, seguro que no», ha comenzado escribiendo la ex de Iker Casillas en su perfil de Instagram. Además, deja claro que «a estas alturas todos deberíamos saber que las redes sociales y, en concreto, Instagram, es solo una pequeña ventana de lo que en realidad son nuestras vidas. Un porcentaje ínfimo que yo, personalmente, protejo con suma cautela. Dentro de eso, en mi opinión, se trata de que esa parcela que mostramos y compartimos sea lo más real y auténtica posible. Ahí está la clave y lo que nos hace diferentes a todos y todas».

Acto seguido, Sara Carbonero manda un contundente mensaje a sus haters: «Si no te gusta alguien, no le sigas. Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego. Mis ojos son así desde el día que nací».

Por último, la periodista les pide que traten de controlar este tipo de comentarios. Sobre todo si aluden a «cualquier rasgo físico». «Y los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados», asegura, al tiempo que pide «más respeto y empatía» de cara al próximo año. «Más amor. No es tan difícil», concluye en esta publicación que ha decidido eliminar minutos después. Quizá pensando en que sería peor ‘el remedio que la enfermedad’.