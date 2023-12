Naomi Asensi avisa a Laura Bozzo con acciones legales por lo insinuado sobre ella: «Es demandable»

Naomi Asensi se alzó como la ganadora indiscutible de la octava edición de ‘GH VIP’ hace unas semanas. La victoria de la valenciana no fue plato de buen gusto para muchos de sus compañeros, especialmente para la temperamental Laura Bozzo. La presentadora peruana no tardó en increpar y atacar a la ganadora de su edición nada más acabar el concurso. Ahora, Naomi ha tomado la palabra para frenar los pies a su excompañera por lo que insinuó de ella.

Laura Bozzo no acabó muy contenta con el final de ‘GH VIP’. La peruana se quedó a las puertas de la gran final, y nada más salir, no dudó en cargar contra Naomi Asensi, la ganadora elegida por los espectadores. Este jueves, los concursantes se han reunido con Ion Aramendi en el debate final de la edición, y las enemigas se han cruzado unas palabras. La valenciana ha asegurado que las acusaciones de Bozzo contra ella y su compañera Pilar Llori no son una broma y podría tomar acciones legales.

Naomi Asensi estalla contra Laura Bozzo

Tras salir del concurso, Laura Bozzo comenzó una campaña contra la ganadora del reality, en la que acusó a Naomi Asensi y Pilar Llori de racistas y xenófobas en Twitter. La ganadora de la edición aprovechó el reencuentro para enfrentarse a la presentadora. «He estado viendo todos los tuits que subías a tu cuenta de un millón de seguidores, llamándome racista y xenófoba. Y, por cierto, eso es demandable«, espetó Asensi.

Laura Bozzo y Naomi Asensi en el debate final de ‘GH VIP 8’

Naomi se refería así a un vídeo que se viralizó en la red social donde ella y Pilar aparecían hablando de una hipotética entrada a plató con todos los finalistas, y comentaban lo ‘poco televisivo’ que sería anunciar a Laura como «desde Perú». Las imágenes desencadenaron un sinfín de críticas por parte de los seguidores de Bozzo, que fueron validadas por la propia comunicadora.

Los seguidores de la ganadora de ‘GH VIP 8’ y de Pilar Llori no tardaron en salir en defensa de sus dos favoritas, explicando el contexto de las imágenes al momento. Sin embargo, Naomi reprochó a Laura Bozzo en el debate el hecho de que validase estas acusaciones compartiendo los vídeos en sus redes sociales, a pesar de las aclaraciones posteriores.