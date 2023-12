Mónica Sanz se despide de ‘Cuatro al día’ tras cinco años y esta es la explicación que hay detrás

Son días de despedida en Mediaset. Hace una semana era Pedro Piqueras el que decía adiós a ‘Informativos Telecinco’ poniendo fin a una carrera de más de 50 años, los últimos 18 al frente de los informativos de Mediaset. Este viernes ha sido el turno de David Cantero y Mónica Sanz.

Y es que Mediaset comenzará una nueva etapa en informativos a partir de 2024 con unos renovados ‘Informativos Telecinco’ con la llegada de Carlos Franganillo y un terremoto de presentadores; pero además también con el regreso de ‘Noticias Cuatro’ cinco años después de su cancelación.

Y precisamente uno de los rostros que se pondrá al frente de ‘Noticias Cuatro’ es Mónica Sanz. Así, la presentadora deja ‘Cuatro al día‘ casi cinco años después siendo la única que se ha mantenido desde los inicios. Y es que pese al vaivén de presentadores (Carme Chaparro, Santi Burgoa, Joaquín Prat, Ana Terradillos, Verónica Dulanto y Fernando de la Guardia), Mónica se ha mantenido en el programa producido por Unicorn Content.

Sin embargo, este viernes 29 de diciembre, Mónica Sanz ha dicho adiós al programa y a todo su equipo. Lo ha hecho tras una sorpresa de sus compañeros. Uno de ellos aparecía vestido de rey mago y le daba un regalo en el que tenía una tarjeta que tenía que leer.

«Voy a llorar, me he propuesto no hacerlo», reconocía Mónica antes de leer el mensaje de sus compañeros. «Querida Mónica has sido un verdadero regalo para este equipo de ‘Cuatro al día’ durante casi cinco años. Profesionalmente eres increíble, la mejor compañera que se puede tener. Pero personalmente eres todo un lujo siempre con una sonrisa para quien lo necesita. Estamos felices por tu marcha, te vas a seguir con tu pasión pero nos dejas un vacío imposible de llenar. Ahora mira a cámara para dar paso a tu último vídeo», leía Mónica Sanz antes de emitir un vídeo con sus mejores momentos en el programa.

Mónica Sanz se despide de ‘Cuatro al día’ antes de volver a ‘Noticias Cuatro’

Un vídeo que recalcaba la profesionalidad de Mónica Sanz en estos casi cinco años. «Ahora comienza una nueva etapa para ti, pero tu eterna sonrisa siempre formará parte de la familia de ‘Cuatro al día'», decía la voz en off. «Mil gracias de verdad, me habéis emocionado. Es verdad que es mi último día. Han sido casi cinco años con este equipo increíble al que le quiero dar las gracias. A redactores, reporteros, coordinadores, directores, realizadores, regidores, cámaras, no puedo mencionar a todos. Os quiero agradecer vuestro cariño durante todos estos años», aseveraba ella.

«Me habéis llevado de la mano en este proyecto que ha merecido muchísimo la pena y me voy con un aprendizaje inmenso y un agradecimiento infinito. Soy otra persona desde que llegué aquí y os voy a llevar siempre en mi corazón. Y a ustedes decirles que no saben la suerte que tengo de trabajar en este equipo y que sigan viendo ‘Cuatro al día’ porque este equipo se merece lo mejor. Me voy a un nuevo proyecto aquí en Cuatro, nos seguiremos viendo, pero gracias de verdad, os quiero muchísimo», añadía Mónica Sanz muy emocionada.

«Mónica a priori era un honor poder trabajar a tu lado, aprender de ti y se ha convertido en una suerte inmensa. Eres luz, eres la honestidad, la generosidad y la profesionalidad. Gracias por ser como eres Mónica, te queremos», le decía Fernando Díaz de la Guardia.