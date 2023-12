Le preguntan a Antonia Dell’Atte por Ana Obregón y le propina una frase sentenciadora

Ana Obregón ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas esta semana por lo que ocurrió el pasado domingo. La actriz celebró el bautizo de su nieta Ana Sandra, la hija del fallecido Aless Lequio. Fue un momento muy importante para Ana como abuela, y no ha pasado desapercibido para muchos. En concreto, Antonia Dell’Atte ha aprovechado la oportunidad para reavivar su enemistad con Obregón y cargar contra ella.

Ana Obregón bautizó a su nieta este domingo en la misma parroquia donde celebró el funeral de su hijo, Aless Lequio. El bebé, que llegó este año a la vida de la presentadora a través de gestación subrogada, ha regalado a su abuela otro momento lleno de polémica para acabar el año. Finalmente ha sido bautizada como ‘Ana Lequio’, y la ceremonia ha desatado todo tipo de opiniones. La exmujer de Alessandro Lequio, padre del fallecido hijo de Obregón, y abuelo de la bebé, ha decidido pronunciarse sobre el tema.

Antonia Dell’Atte estalla contra Ana Obregón

Cuando los medios preguntaron a Antonia Dell’Atte sobre la feliz celebración de la presentadora, no dudó en soltar un dardo contra esta. «Feliz Navidad a todo el mundo. Gracias, gracias, gracias», comenzó a responder la italiana a Europa Press en mitad de la calle. Pero entonces soltó una bomba que salpicó de lleno a Obregón y que reavivaría el fuego de su conocida enemistad.

«Recordaros que soy buena persona, que soy la mejor y que nunca he vendido mi vida privada», sentenció la exmujer de Alessandro Lequio, que escogió sus palabras cuidadosamente para asestar ese sonado golpe a la actriz. Y es que han sido muchos los que han criticado a Ana Obregón por la exposición mediática a la que ha sometido a su nieta desde que llegó a su vida a principios de año.

Desde la imagen de ella abandonando el hospital, pasando por las primeras imágenes de la bebé y hasta exclusivas y reportajes. La italiana no ha querido pronunciarse más sobre el asunto y ha despedido a los medios. «Fantástico. No hablo de mi vida privada, lo siento. Es verdad, no voy a hablar, mejor que…lo siento«. Pero parece que no es la única que reniega de las últimas decisiones de la presentadora.

El exmarido que ambas tienen en común, Alessandro Lequio, se ha mantenido al margen de la celebración pese a la insistencia de Obregón en que acudiese al día especial de su nieta. A su vez, se ha pronunciado sobre la elección del nombre para la pequeña. «La niña es hija legal de Ana y por eso lleva los apellidos de Ana Obregón. El resto es darle vueltas absurdas», explicó el exmarido de Antonia Dell’Atte en el programa de ‘Vamos a ver’ de este martes.