La polémica que sacude a ‘Fiesta’ en Telecinco y que Emma García admite: «No es justo»

Este lunes, 25 de diciembre, con motivo de la Navidad, ‘Fiesta’ ha emitido un programa especial. Una especie de ‘Eurovisión’ con los colaboradores del programa que presenta cada fin de semana Emma García en Telecinco. Pero la primera edición de ‘Fiestavisión’ no ha estado exenta de polémica. Y es que nadie ha estado de acuerdo con la elección de Aurelio Manzano como finalista, pues su actuación ha dejado mucho que desear.

El jurado, compuesto por Natalia, Jorge González y Charo Reina, decidió cuáles fueron, según su criterio, las mejores actuaciones de la tarde. De esta forma, han elegido a 4, pero el quinto debió escogerlo alguien del equipo del programa, dado que no conseguían ponerse de acuerdo.

Los cuatro elegidos por el jurado han sido Omar Suárez, Jorge Moreno, Kiti Gordillo y Marisa Martín Blázquez. Omar Suárez se metió en la piel de Sebastián Yatra para interpretar su famoso tema ‘Tacones rojos’; Kiti Gordillo rindió homenaje a Concha Velasco y a su ‘Chica yeye’; por su parte Jorge Moreno cantó ‘Mi gran noche’ de Raphael mientras que Marisa Martín Blázquez se puso en la piel de Alaska para interpretar su ‘Ni tú ni nadie’.

Emma García, en desacuerdo con la elección de Aurelio Manzano como finalista

En el caso del quinto finalista, hubo un empate entre Aurelio Manzano y Bea Jarrín, por lo que un miembro del equipo debía desempatar. Este determinó que fuese el periodista venezolano quien pasara a la siguiente fase, una decisión muy criticada por todos los presentes, incluida Emma García.

Y es que hasta los propios finalistas han reconocido que Aurelio Manzano no era merecedor de ser finalista: «Mejor, menos competencia». Por su parte, Bea ha dejado claro que «no me parece justo» lo que ocurrió en ese programa especial. «Has metido la pata. Si me dejáis a mí, soy más objetiva», ha llegado a decir Emma García, mientras que el resto de concursantes exigían una repesca.