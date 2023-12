La indigesta pregunta de Sonsoles que Ainhoa Arteta se niega a responder: «No he venido a…»

La soprano Ainhoa Arteta visitaba este martes el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para charlar con Sonsoles Ónega y hacer un breve repaso a su larga trayectoria vital y profesional. Como era de esperar, la presentadora no ha podido resistirse al preguntarle por el grave percance de salud que sufrió en 2021 cuando una infección de riñón le acabó provocando un cólico nefrítico. Algo que incluso llevó a que la cantante estuviera seis días en coma y estuviera al borde de la muerte.

Al hablar sobre este gran susto que se llevó hace dos años, Ainhoa Arteta confesaba que le habían llegado a dar tres horas de vida. Algo sobre lo que ella ni se enteró porque estuvo intubada. «Vinieron a despedirse al hospital, vestidos de negro porque sabían que me moría», le explicaba la soprano a Sonsoles Ónega dejándola totalmente atónita.

Por ello, Sonsoles Ónega no dudaba en preguntarle a su invitada si llegó a despedirse de la vida y de sus seres queridos. «Es que no tuve tiempo», recalcaba antes de contar cómo había intentado evitar que la entubasen pero fue en balde debido a la gravedad de la infección que tuvo. Ella tenía miedo de las secuelas pues la intubación afecta a las cuerdas vocales.

«No podía hacer nada, pero recuerdo ver a un celador llorando. Pude ver muchas cosas mientras estaba en ese coma», le seguía contando Ainhoa Arteta a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. Era entonces cuando Sonsoles Ónega trató de averiguar que es lo que vio su invitada. Sin embargo, la guipuzcoana se negó a responder a esa pregunta produciéndose un pequeño momento de tensión en el plató.

«Es que no quiero… He venido a hablar de otras cosas», le contestaba dándole un gran corte a la presentadora. Y es que Ainhoa Arteta cree que eso ya pasó hace tiempo y ahora tiene muchos proyectos por delante mucho más importantes como para seguir mirando al pasado. «Me lastimaron la cuerda derecha en la intubación, pero ya estoy a tope», insistía después.

De ese modo, Ainhoa Arteta le pedía de forma cortante a Sonsoles Ónega que no siguiera preguntándole por ese coma. No obstante, la soprano no tuvo reparos en destacar que es lo que había aprendido después de ese gran susto de salud que recibió. Y es que pese a que siempre le había tenido miedo al silencio y a quedarse sola, ahora precisamente es lo que busca.

«Otra cosa que he aprendido es que no morimos. Muere el cuerpo, pero no muere el alma», sentenciaba Arteta. «Dices ‘No vengo a hablar de eso’, pero ¿has visto lo bonito que es?», le comentaba la presentadora a su invitada para que entendiera lo importante que era escuchar un testimonio como el suyo. Justo después, ‘Y ahora Sonsoles’ le daba una gran sorpresa a Ainhoa Arteta al entrar por conexión su hija, lo que hacía que Arteta se derrumbara.