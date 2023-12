La exclusiva de ‘Y ahora Sonsoles’ sobre Chenoa que da un vuelco radical a su ruptura

Este lunes, Chenoa volverá a ponerse al frente de la cuarta gala de ‘OT 2023’ en Amazon Prime Video y como suele ser habitual los reporteros han seguido a la presentadora por el aeropuerto para preguntarle por su ruptura matrimonial de Miguel Sánchez Encinas después de que el pasado viernes bromeara sobre ello en su programa de Europa FM.

Un asunto del que ‘Y ahora Sonsoles‘ se hacía eco este lunes. Tras emitir el vídeo en el que Chenoa se reía de lo mal que había salido su boda al romper con su marido poco más de un año después. Sin embargo, cuando la prensa le pregunta por el asunto la cantante y presentadora prefiere callar y tratar de huir de la prensa.

Justo después, Lorena Vázquez adelantaba en exclusiva en ‘Y ahora Sonsoles’ que había podido hablar con el entorno de Miguel Sánchez Encinas, el marido de Chenoa. «Con él no he hablado porque no me coge el teléfono, pero desde aquí le solicito que sea tan amable de que hable conmigo, yo estaré encantada de entrevistarle», explicaba la colaboradora.

‘Y ahora Sonsoles’ apunta al intento de reconciliación del exmarido de Chenoa

«Lo que me dicen es que está muy disgustado, que no está pasando un buen momento y que lo que a él le gustaría es reconciliarse con Chenoa. Y que ha hecho varios intentos para acercar posturas, pero parece que ella no está muy receptiva», proseguía contando Lorena Vázquez en ‘Y ahora Sonsoles’.

«Recordad que cuando comentamos que no era una separación definitiva y que ninguno había tirado la toalla. Pero parece ser que a día de hoy no hay reconciliación y que él está muy triste porque no hay esa reconciliación», añadía la periodista sobre la relación de Chenoa y su todavía marido.

Mientras que Tamara Gorro destacaba como Chenoa siempre se ríe de si misma y de sus circunstancias. «Da gusto, Laura es una persona que siempre es generosa delante de pantalla y detrás», remarcaba la colaboradora. «Yo creo que todavía no hay nada escrito en esta historia lo que pasa es que ahora ella está más reacia y quizás los intentos de él todavía no han tenido su fruto», concluía Lorena.